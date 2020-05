Nunzia Catalfo andate a vedere chi è e cosa ha fatto tutti della stessa parte per affondare l’Italia Phuketimes

Spread the love











“Ascolto tg Rai 1 ore 20.15 sento “ annuncio della ministra Catalfo che dice :” ridurremo l’orario lavorativo aziendale mantenendo gli stessi stipendi” ! Guardo allora visto che cerco di stare più attento chi c… è e cosa ha fatto la ministra Catalfo nella sua vita, leggi il suo CV e mi sembra che pur avendo rispetto per il lavoro altrui una persona così non può fare “oggi” queste promesse che nessuna azienda potrà accetterare. Mi viene da pensare ma non è per caso una della banda di “Cetto la Qualunque” che promette fiumi di “pilu” ? No è proprio vero fa parte della banda di Governo Conte e dovrebbe essere presa “seriamente” come il suo collega ministro della Giustizia Bonafede ! Questa è oggi l’Italia !!!!”

https://it.wikipedia.org/wiki/Nunzia_Catalfo