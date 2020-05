Lombardia sono 37.092 delle persone attualmente malate di coronavirus

Spread the love











Sono 37.092 le persone attualmente malate di coronavirus in Lombardia, così distribuite: 509 in terapia intensiva (-23 rispetto a ieri), 6.201 ricoverati negli altri reparti con sintomi (-213), 30.382 in isolamento domiciliare (+21). I morti totali sono 14.389, più 95 nelle ultime 24 ore. I guariti sono 27.124 (+620). In Lombardia si registrano oggi 500 nuovi positivi al coronavirus, con un totale che arriva a 78.605 casi, 77 meno di ieri. I nuovi tamponi effettuati sono stati 6.455 per un totale di 425.290 (ieri 7.978).