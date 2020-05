Gira in rete via Whatsapp una lettera sullo stato di malumore che allego come trasmessa.

Spread the love











“Per favore, leggilo e devi andare avanti, è serio.

Chiedo a ciascun destinatario di inoltrare questo wpp a un minimo di 20 persone dal proprio elenco di contatti, dobbiamo organizzarci al termine di tutto questo e dare una risposta congiunta.

Si sta preparando quanto segue:

“Nei prossimi mesi saranno raccolte firme e proteste di strada per presentare la prossima iniziativa legislativa. Anche se il contenuto già È n Tra 3 giorni, la maggior parte delle persone in questo paese avrà questo messaggio.

1. Il deputato sarà retribuito solo durante il suo mandato. E la pensione arriverà solo con il mandato espletato.

2. Il deputato contribuirà al regime generale di previdenza sociale come il resto dei cittadini.

Il fondo pensione del Congresso passerà all’efficace regime della previdenza sociale. Il deputato parteciperà ai benefici del sistema di assistenza sociale esattamente come tutti gli altri cittadini. Il fondo pensione non può essere utilizzato per altri scopi.

3. Il deputato deve pagare il suo piano di pensionamento, come tutti gli italiani.

4. Il deputato smetterà di votare il proprio aumento di stipendio.

5. Il deputato lascerà la sua attuale assicurazione sanitaria e sarà soggetto allo stesso sistema sanitario degli altri cittadini italiani.

6. Il deputato deve inoltre rispettare le stesse leggi del resto degli italiani.

7. Servire al Parlamento è un lavoro, non una svolta.

I deputati devono adempiere ai loro mandati (non più di 2 legislature)

e poi ricongiungersi alla vita lavorativa prima della sua fase di servizio pubblico, se del caso, in caso contrario, alla disoccupazione.

8. Ridurre almeno il 30% del numero di componenti politici delle istituzioni. (Consiglieri comunali, deputati

cittadini, deputati regionali, ecc.)

9. Eliminare le istituzioni obsolete o duplicate: senato, consigli regionali, provinciali o comunali.

10. Ridurre del 50% il numero dei consulenti degli uffici politici e limitare razionalmente le loro retribuzioni.

Se Ognuno di voi trasmette questo messaggio a un minimo di 20 persone, in 3 giorni la maggior parte degli italiani lo avrà ricevuto. Il tempo per la modifica della Costituzione è ORA. COSI SI POSSONO CORREGERE, ABUSI E DISORDINI DI PARLAMENTI E SENATORI.

Se sei d’accordo con quanto sopra, ti preghiamo di inoltrare questo wpp.

Mantieni questo messaggio CIRCOLANTE !!

oto a tutti, è importante passare il promemoria e che siamo tutti preparati e pronti per quando inizia.

Legge sulla riforma del Congresso (modifica della Costituzione)

INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE.

Prepareremo il terreno per la raccolta delle firme.” Questo è esattamente il contenuto del messaggio che gira in rete.