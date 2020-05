Esce su Break Magazine la nuova cover dedicata a Brigida Maugeri: fotomodella Influencer e Blogger siciliana di successo

Spread the love











BREAK MAGAZINE MODA si prepara per il dopo COVID-19 guardando avanti come una nuova cover dedicato a Brigida Maugeri, master in estetica avanzata, blogger, influencer e fotomodella di Catania una biografia vera che mette a nudo molti aspetti non acoro esplorati dai suoi Fan , ecco le sue parole.

Ha iniziato a svolgere l’attività di fotomodella all’età di vent’anni, in campagne pubblicitarie,regionali e nazionali. Pian piano poi ho iniziato a lavorare come presentatrice televisiva e presentatrice di eventi,grandi manifestazioni e spettacoli nelle piazze mi piaceva e mi rendeva viva il contatto diretto con il pubblico da qui è nata anche la passione per il teatro comico e dialettale che mi ha fatto crescere tanto aiutandomi a superare anche tante insicurezze. Parallelamente…

…la mia passione per L’estetica mi ha portato a lavorare a stretto contatto con un chirurgo plastico siciliano molto famoso Che aiutava le donne ad essere più belle e loro erano riconoscenti a lui considerandolo quasi un Dio in terra. Da qui la voglia di aiutare anche io le donne a superare le loro insicurezze per essere più forti e felici. Perché diciamoci la verità il nostro aspetto e il nostro primo biglietto da visita e la prima impressione non si scorda mai.

Questo è stato il leitmotiv della mia vita, diventare la versione migliore noi stessi senza eccessi e stravolgimenti. La mia passione per la bellezza e la voglia di aiutare altre donne mi hanno portato a intraprendere parecchi corsi d’estetica e varie specializzazioni.

Sono infatti master in estetica avanzata, dermopigmentista, facegymtrainer, facecoach,facialist. Da lì a poco Ho aperto il mio istituto di bellezza BodyFaceStudioAcademy. Grazie a tecniche d’avanguardia e con un attento focus nel rispettare i canoni di naturalezza della donna ci siamo fatti spazio e siamo emersi come punto di riferimento in un settore ormai molto inflazionato.

La mia è anche un Accademia di bellezza che vede alternarsi trainer di fama riconosciuta per insegnare questo mestiere stupendo ad altre ragazze volenterose e desiderose di imparare dal top nel settore.

Ho anche aperto un blog personale http://www.ilblogdibrigida.it e un canale YouTube dedicato alle salute,alla bellezza e al benessere per divulgare Ancor di più il mio sapere. Sono anche influencer Consiglio alle mie follower il prodotto migliore,dispenso consigli di bellezza e dedico loro tutorial di make-up e di skincare. Attualmente sto preparando dei corsi di skincare,facegym, massagegym per un’azienda che li distribuirà in Europa ma soprattutto al mercato Arabo dove sono molto attenti a questo approccio olistico e completo a 360 gradi per ritardare il più possibile i segni del tempo. A tempo perso faccio ancora la modella ma vi assicuro che ormai di tempo ne ho veramente poco e sono felice così. Mi ritengo fortunata ho fatto della mia passione un lavoro che amo