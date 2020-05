Coronavirus: Filippo Manelli medico endocrinologo che porta avanti la sua missione con successo

Cosi come riportato su diversi quotidiani Il dottor Filippo Manelli endocrinologo e esperto di ecografia clinica è primario del Pronto soccorso dell’Azienda socio sanitaria Valcamonica: guida una struttura con quindici medici e oltre trenta infermieri. Ha diverse pubblicazioni scientifiche e testi specialistici, è autore di lavori su riviste internazionali e al di fuori dell’ambito ospedaliero è giornalista pubblicista.

Manelli aveva dichiarato al momento del nuovo incarico, «al quale tengo molto: è per me un impegno importante e prestigioso che dovrò svolgere per i due pronto soccorso e che mi consentirà di conseguire indubbi miglioramenti in una valle particolarmente strutturata su quasi 100 chilometri e con i suoi 100.000 abitanti».

Il Pronto Soccorso è dove generalmente arrivano i casi più gravi e complessi: incidenti stradali, infortuni sul lavoro, malori, casi di doping, incidenti domestici, fratture, slogature, incidenti sportivi … ma anche febbri e malori persistenti.

Purtroppo in questo periodo, in questa area (zona rossa in provincia di Brescia e vicina alla provincia di Bergamo), duramente colpita dal coronavirus vogliamo riportare un lieto evento che riguarda anche i medici ed gli infermieri alla guida del dottor Manelli: le nozze tra Angelo e Diane.