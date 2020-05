La vita di Laura Voltolina è scandita da, e dedicata a, lo Yoga.

Spread the love











Dopo una formazione giuridica e una breve ma intensa attività lavorativa nel campo della selezione del personale e della ristrutturazione aziendale di clienti per una importante multinazionale, Laura decide di dedicarsi totalmente e professionalmente alla strada che nel contempo aveva intrapreso in fianco ai massimi maestri italiani del campo.

Da oltre 19 anni Laura Voltolina insegna Yoga, da 11 lo fa a tempo pieno, e non ha mai tralasciato il suo personale cammino di crescita.

Così, dopo il diploma alla S.I.Y.R. (Scuola Quadriennale Yoga Ratna) di Gabriella Cella, consegue numerose specializzazioni in ambiti particolarmente delicati della sua professione.

Integrazione posturale, tecniche per la riabilitazione perineale, anatomia esperienziale e Thai Yoga Massage per citare i principali.Il suo particolare approccio consiste nell’integrare alla pratica corporea il mondo mitologico e simbolico, rendendo più profondo, e a tratti giocoso, l’ascolto, con l’obbiettivo di sviluppare la coscienza del Sé con spontaneità.

Oltre ai suoi corsi settimanali , Laura ha tenuto un numero impressionante di seminari e ritiri in Italia e all’estero su tematiche specifiche, sviluppando Percorsi Yoga attraverso Corpo, Simbolo e Mito.

Degni di nota sono anche i suoi numerosi corsi tenuti pro bono per categorie particolarmente delicate per le quali, dopo lunghi studi, a messo a punto delle pratiche specifiche alle problematiche con sui si sarebbe relazionata.Persone malate di Sclerosi Multipla, Comunità di recupero da dipendenze da stupefacenti, alcool e gioco d’azzardo patologico, persone che soffrono di Disturbi del Comportamento Alimentare.Tra i progetti più recenti una grande attenzione è dedicata alla donna, a cui è dedicato il progetto ‘La Luna nel Pozzo’ che sviluppa dal 2011, e che si affianca ai percorsi specifici dedicati alle donne in gravidanza.

