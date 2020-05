La quarantena di Marianna Fortuna spopola sui social

Spread the love











Questo slideshow richiede JavaScript. Dai red carpet, agli eventi mondani più glamour, sono stati sempre valorizzati dalla sua presenza.

Marianna Fortuna show girl, campana e ex protagonista di programmi come Cultura Moderna di Teo Mammuccari, sta come tutte trascorrendo la sua quarantena in casa, e sono lontane le immagini che l hanno ritratta su i Red Carpet più importanti d’Italia.

Le sue foto comunque spopolano travi suoi followers, dove la bella trentaquattrenne si mostra in casa e nella sua quotidianità