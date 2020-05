Intervista a Gaia Di Bella: dal sacrificio per dimagrire ad aspirante attrice ecco chi è realmente

Spread the love











Gaia Di Bella Donna di talento prossima al suo debutto cinematografico ecco chi è realmente , vita privata, passioni, futura attrice e fotomodella di con origini palermitane, attesa da molti fan ecco la sua prima intervista pubblica che ci racconta di se. Immagine che stanno facendo parlare di se e delle su decisioni come attrice

Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori ?

Ho 26 anni ….sono diplomata indirizzo scientifico, ora lavoro come OSS con i disabili nelle scuole a Catania… Da ben tre anni mi sono dedicata molto a me stessa, al mio fisico al mio essere, perché soffrivo di obesità arrivando a pesare ben centodieci chili … La mia vita era veramente terribile ma nell’arco di questi anni mi sono ripresa la mia vita in mano , riuscendo a pesare sessantanove chili,pian piano con tanti sacrifici sono riuscita in primis a togliere i chili e poi mi sono appassionata di body Building e del mondo delle gare … Oltretutto ho sempre anche amato il mondo dello spettacolo avendo fatto teatro per ben tre anni… Ma ora il sentirmi bene con me stessa vale più di qualsiasi cosa …. Seguo una vita migliore con un giusto allenamento e una giusta alimentazione….sono diventata completamente un altra me

Parlaci dell’amore: cosa rappresenta nella tua vita ?

L’amore nella mia vita innanzitutto rappresenta la mia famiglia che quell’amore non andrà e non mi tradirà mai….

Nella vita realmente non sono quasi mai stata innamorata , da piccola non sapevo onestamente cosa fosse …. Ma ora so che comunque prima di tutto ci vuole rispetto … Ma soprattutto fiducia…. Nell’amore c’è bisogno di tantissimo dialogo… Ma io essendo una pesci sono molto sognatrice …. Voglio amare e credo in tutto ciò….. Ma nello stesso tempo mi guardo intorno …. Non essendo un donna semplice …. L’amore mi deve trasmettere tanta energia positiva e soprattutto molta sicurezza ..in un partner voglio questo…l’amore è Un fiore che è sbocciato dentro di me , che prima o poi uscirà per una persona vera.

Artisticamente qual’e la modella a cui vorresti assomigliare ?

Terza domanda C’è da dire che amo moltissimo ciò che sono e che sono diventata… Ancora posso solo dire che sono a metà dell’opera …. Una modella esattamente un’atleta modella che mi piacerebbe somigliare c’è Lara Santini una Body Building Categoria Wellness IFBB che ho sempre ammirato …. Ma comunque è soltanto un riferimento perché secondo me posso solo fare nascere la vera me … Con il mio fisico ideale …. Il muscolo le proporzioni le desidero parte di me …l’essere unica nel mio fisico … Certo l’esempio c’è ma io voglio somigliare a me stessa … Ma l’ideale è quella categoria … Che realizzerò, voglio guardarmi allo specchio un giorno dicendo ho vinto la battaglia ora la guerra sono arrivata al mio obiettivo.

Puoi dirti a cosa stai lavorando adesso ?

Al momento sto lavorando molto su me stessa sul mio fisico …. Sui dettagli del mio fisico ….sul realizzare un giorno di salire su un palco IFBB categoria Wellness…. So studiando molto il mio corpo come mantenerlo anche in questi giorni stando a Casa … Essendo un po’ dura ma sto mantenendo benissimo , l’importante è mantenere un certo tipo di alimentazione … Non ho fretta perché so che voglio arrivare nel migliore dei modi.

Come sei nella vita privata ?

Nella mia vita privata sono una coccolona nel vero senso della parola, molto impulsiva ma anche giocherellona ma nello stesso momento so anche essere molto seria… Certo all’inizio non mi manca l’esser timida … Ma fa parte anche questo di me

Cosa vorresti che le persone capissero di te ?

Nelle foto che pubblico sui social…. Io voglio realmente far capire alla gente come una persona può osare può migliorarsi e che tutto può succedere, volere è potere …. Voglio essere d’aiuto anche a quelle persone che come me hanno sofferto o stanno soffrendo di obesità… Le mie foto molto spesso non capite fanno riferimento esattamente a tutta la mia vita dall’inizio di questa battaglia , fino alla fine … Che ancora la fine sarà il mio obiettivo…. Molte persone però lo capiscono seguedomi da anni ed addirittura bora segue ragazze con i miei stessi ex problemi e non c’è cosa più bella nell’aiutare le persone anche in questo …. Voglio far capire quant’è bello stare bene con il proprio corpo … Chi capisce .. capisce.

Quali sono i ricordi della tua infanzia a cui particolarmente sei legata?

I momenti più belli della mia infanzia

La famiglia unita …. La felicità d’essa …. Che ora c’è ma divisa…. Però l’amore incondizionato di mio padre e di mia madre continua ad esserci …. Hanno comunque cresciuto una grande donna

Sei favorevole o contraria alla chirurgia plastica ?

Sono a favore della chirurgia plastica se ne è necessario… Io stessa per una malformazione al seno ed ernia mi sono rifatta il seno è non lo nascondo …anzi ne vado fiera ….se effettivamente c’è bisogno secondo me è anche un altra battaglia vinta che ti dà anche più forza nell’ anima e ti fa essere più donna .. Io su me stessa ne sono stata ORGOGLIOSISSIMA

Ci sono persone che ti hanno aiutato nei momenti difficili ?

Si,molte amiche e amici che hanno sinceramente creduto in me sin dall’inizio….

Ma ora mi ritrovo anche un grandissimo coach Franco Mazzotta … Che mi sta dando molta forza in questo modo del Body Building … Che crede molto in me …. Anche se ancora non abbiamo effettivamente iniziato un percorso avendo le palestre chiuse, però nonostante tutto mi segue in casa e c’è sempre … Ma già abbiamo studiato tutto e sappiamo dove arrivare … Lo ringrazio veramente perché oltre gli amici e le amiche ,lui è anche una parte importante nel mio percorso.

Un tuo sogno nel cassetto ?

Il mio grandissimo sogno nel cassetto arrivare ad essere una bella Wellness IFBB di livello conosciuta non solo nel mondo delle gare… Ma soprattutto nella vita …. Nella mia storia …. Essere d’esempio a tante donne … Ed un giorno poterne aiutare non. Una ma tante …. Creandomi una mia immagine fisica , nei social , a livello agonistico e chissà anche nel mondo del cinema …. Che quello nel tempo vorrò anche realizzare…. Amo recitare quindi questo sarà un altro mio bellissimo obiettivo .