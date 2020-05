GLORIA GIACOSA E QUEL FORMAT… MADE IN HOUSE

Spread the love











Il risveglio e il buongiorno. Il prima e il dopo. Sedici modelle come mai si erano viste prima. Un flash in pigiama per poi vederle in tutto il loro splendore fra lingerie e abiti sensuali. Insieme al celebre fotografo e paparazzo Vincenzo Mertino, la social-influencer Gloria Giacosa ha portato in Italia un format-video senza precedenti nel nostro Paese. Un modo diverso per affrontare col sorriso sulle labbra un paio di minuti di questa infinita quarantena. Un video – già disponibile al link https://www.youtube.com/watch?v=xtudcZN-OYU – che resterà uno dei ricordi dell’emergenza sanitaria.

Sedici ragazze bellissime, alcune dagli inconfondibili tratti stranieri, hanno accettato la sfida di realizzare un video appena alzate da letto. Capelli spettinati, occhi stropicciati e pigiami super-comodi fanno rapidamente spazio… alla trasformazione con una sensuale sottoveste o una lingerie in grado di conquistare al primo sguardo.

Le protagoniste? Genny Silvestrini, Gloria Giacosa, Honey, Clelia Bastari, Celeste Silvestro, Stella Perez, Maria Dallolio, Gaia Catenacci, Martina Ceccato, Claudia Campani, Titinan Deenan, Veronica Frosi, Agatha Devil, Federica Scaioli, Ilaria De Simone, Rosa Nelly Brancato.

Un progetto che, grazie alle idee del talent scout Vincenzo Mertino e alla creatività di Gloria Giacosa, è diventa un modo simpatico e divertente per restare accanto agli italiani, trasmettendo con simpatia un messaggio forte: restiamo a casa e restiamo uniti, anche se solo con il pensiero.

“All’estero questo format è diventato rapidamente virale, così ho deciso di riproporlo in versione italiana con l’aiuto di chi ha creduto nella mia idea – racconta Gloria Giacosa – ho creato un gruppo di fotomodelle che, ciascuna per le sue caratteristiche, hanno raccontato la semplicità dell’essere a casa e la diversità del nostro Paese. Abbiamo fatto vedere che, in questo periodo di emergenza, le donne possono essere tutte unite e possono offrire un momento di svago tanto al popolo maschile quanto a quello femminile. Mi ha colpito, positivamente, un dettaglio: non appena il video è uscito, mi hanno scritto molte donne per farmi i complimenti capendo il senso dell’iniziativa e complimentandosi per aver mostrato la donna unita nella sua differenza. Spero che la quarantena porti anche questo: al superamento delle invidie fra donne per fare sempre più squadra”.

