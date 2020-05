Bonomi: la crisi potrebbe mettere il ginocchio il paese entro ottobre : i soldi non saranno a sufficienza

Spread the love











Roma, 4 mag. (askanews) – “Abbiamo reddito di emergenza, reddito di cittadinanza, cassa ordinaria, straordinaria, in deroga, Naspi, Discoll Potrei continuare. La risposta del governo alla crisi si esaurisce in una distribuzione di danaro a pioggia. Danaro che non avevamo, si badi bene, si tratta di soldi presi a prestito. Possiamo andare avanti così un mese, due, tre. Ma quando i soldi saranno finti senza nel frattempo aver fatto un solo investimento nella ripresa del sistema produttivo, allora la situazione sarà drammatica. Stabiliamo pure che le imprese non debbano licenziare. Ma non si salvano per legge le aziende dal fallimento. Se questa è la rotta del governo, l’ approdo non può essere che uno: l’ esplosione di una vera e propria emergenza sociale già a settembre-ottobre”. A spiegarlo è il presidente designato di Confindustria Carlo Bonomi, in un’intervista al Corriere della Sera.

“Le proposte non ci mancano. Peccato che al governo difetti la volontà di ascoltare. Ho l’ impressione che ci si prepari a scaricare le responsabilità su banche e imprese. Non lo permetteremo” aggiunge Bonomi.

Le prime tre misure che il governo dovrebbe adottare sono lo sblocco di “tutte le opere pubbliche già finanziate. Inoltre, sia gli incentivi di industria 4.0 e sia i pagamenti dei debiti che lo Stato deve alle imprese devono trasferirsi in liquidità immediata, cioè con una detrazione sulle imposte che si pagano quest’ anno”.