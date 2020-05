Bella ed elegante, a prima vista e a primo sguardo: SALLY GLAM, SENSUALITA’ AL PRIMO ISTANTE

Spread the love











SALLY GLAM, SENSUALITA’ AL PRIMO ISTANTE

Bella ed elegante, a prima vista e a primo sguardo. Ma anche sensuale e femminile, capace di catturare l’attenzione e di mantenerla senza dover mai scadere nel volgare. Una donna da sogno, intraprendente e genuina, che negli anni ha saputo farsi spazio nel campo della fotografia togliendosi qualche soddisfazione più personale che lavorativa. Lei è @sally_glam_, nome d’arte di una splendida signora che ha scelto di mantenere l’anonimato per non influenzare la sua vita privata e professionale. D’altronde, invidie e gelosie si sprecano quando dinnanzi spunta un fisico simile e lineamenti ai limiti della perfezione. Il rischio è quello di scatenare una competizione tutta al femminile e di ricevere qualche colpo basso inatteso. Così, dietro il profilo Instagram tutto da vedere (e da scoprire) si nasconde un misto di eleganza, fascino e sana provocazione. Un vedo non vedo che lascia tutto all’immaginazione e consente all’uomo di viaggiare con la fantasia.

Chi è @sally_glam_

Una donna che vuole tenere divisa la passione per la fotografia con la sua vita quotidiana, la sfera degli affetti e il mondo del lavoro. Ma, al tempo stesso, sono una persona a cui piace mettersi in gioco…

E le foto stanno lì a dimostrarlo.

La fotografia è uno dei modi per esprimere la mia femminilità e la mia eleganza, per raccontare le mie emozioni ed i miei sogni ancora da realizzare. Ho avuto la fortuna di lavorare con autentici professionisti del settore… e questo mi ha aiutata moltissimo in questa mia carriera! Lo ripeto: non è nulla di professionale, ma mi sono tolta delle importanti soddisfazioni come quella di posare per un negozio di vestiti.

Insomma, la tua immagine piace.

Ma, lo ripeto, penso che il merito sia da condividere con chi ha realizzato queste fotografie. Nel corso degli anni mi sono spostata dal Nord a Centro Italia per realizzare progetti sempre nuovi. E quando riguardo quegli scatti… sono orgogliosa del lavoro svolto.

Di recente hai accumulato numerose collaborazioni.

Sì, e colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente chi ha lavorato con me! Alex Nero, Max Lazzerini, Sergio De Luca, MoMo Soci, Giorgio Ricotti, Giorgio Olivetti, Davide Cogliati, Daniel Breda, Massimo Brugnetti, Andrea Montini, Lorenzo Viola e altri ancora … ciascuno di loro ha saputo raccontarmi in un modo davvero speciale!

Qual è il segreto della tua posa fotografica?

Semplicemente, rimanere me stessa ed essere naturale… scegliendo outfit che possano valorizzare la mia fisicità e rimanendo fedele al marchio Intimissimi! Scatto dal casual al glamour, mi piace un intimo che valorizzi la donna nel suo insieme, non semplicemente dal punto di vista del fisico.

Dove ti piace scattare?

Mi affascinano le location al chiuso, ma sono anche convinta che chi è in grado di usare la macchina fotografica può esaltarmi anche in una semplice stanza arredata. Ma… attendo di scattare in esterna appena torna il bel tempo e si potrà finalmente uscire! A quel punto, riprenderò con i miei shooting ed i miei modelsharing!