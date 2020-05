Superano oltre 77mila le persone guarite in 24 ore li attualmente positivi vicini a tornare sotto i 100mila

Spread the love











Superano soglia 80mila le persone guarite, gli attualmente positivi vicini a tornare sotto i 100mila. Gli ultimi dati prima dell’inizio della fase 2 confermano lo stabile calo dell’epidemia. Si riduce rispetto a ieri il picco di nuovi casi in Piemonte. Nessun morto in Basilicata, Calabria, Umbria e Sardegna, i morti in Lombardia sono 42

ROMA – La fase 2 è pronta ad aprirsi e i dati confermano che l’epidemia è in calo. Finalmente da un paio di giorni anche il numero delle vittime ha iniziato a diminuire sostanzialmente, dopo settimane. Così tutti gli indici si sono allineati in una direzione. I morti registrati nelle ultime 24 ore sono 174, si segnala un calo di ricoverati e persone in isolamento, si riduce la platea di persone attualmente malate, crescono i guariti (sono più di 80mila), resta al minimo il rapporto nuovi positivi e tamponi effettuati.

Dei 1389 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 526 nuovi positivi (il 37,8% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 251 casi in Piemonte (in netto calo rispetto a ieri), 166 in Emilia Romagna, di 94 in Veneto, di 38 in Toscana, di 47 in Liguria e di 53 nel Lazio.

(vai ai dati completi delle regioni)

Il bollettino del 3 maggio: tutti i dati

I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 174 persone (ieri le vittime erano state 474), arrivando a un totale di decessi 28.884.

I guariti raggiungono quota 81.654, per un aumento in 24 ore di 1.740 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1.665 persone).

I dati riportano un calo delle persone ricoverate e di quelle in isolamento domiciliare. In terapia intensiva si trovano oggi 1501 persone, 38 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 17242 persone, 115 meno di ieri. In isolamento domiciliare 81436 persone (-372 rispetto a ieri).