VIDEO esclusivo dello squalo Blu sulla riva di Fossacesia nel costa Abruzzese: Rivalsa della natura che si riappropria dei suoi suoi spazi

Spread the love











Ormai è virale la natura ritorna ad appropriarsi dei suoi spazi… Il video che riprende l’esemplare di squalo è diventato virale in poche ore: si tratta di uno dei diversi avvistamenti dell’animale Fossacesia Francavilla il Mare per quest’estate.

Lo squalo si aggirava nella riva basse ad Fossacesia , in prossimità della riva ed è quindi stato ripreso da un passante. Secondo voci si tratterebbe di un esemplare di circa 2 metri di verdesca, noto come “squalo blu” e tra quelli meno pericolosi per l’uomo, ma naturalmente la ripresa è diventata virale in poco tempo.

Si tratta di uno dei diversi avvistamenti di squali sulle abruzzese di questo 2 maggio L’ultimo risale alla fine di luglio, quando una decina di squali sono stati catturati nei pressi di Pescara.