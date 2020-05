Una dottoressa da brivido: Dott.sa Valeria Galfano consigli su come tornare in forma dopo due mesi di STOP

Spread the love











Chi è Valeria Galfano ? ecco per tutti quelli curiosi che vogliono conoscerla meglio:

Titoli accademici

– Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110)

– Nutrizionista al policlinico Umberto I di Roma

– Docente SIFA

– Docente OPES

– Docente Master SISDCA (ortoressia nervosa – bulimia nervosa)

– Autrice articoli scientifici per L’Endocrinologo

– Autrice articoli sanitari per AssoCareNews

– Autrice articoli nutrizione sportiva per MyCrossLife

– Autrice articoli nutrizione sportiva per Lift ‘n’ Fight

– Autrice del capitolo “la dieta nei problemi cardiovascolari” casa editrice “Il pensiero scientifico”

🏆Titoli sportivi🏆

– Giudice di gara OPES

– Atleta agonista categoria Bikini

– 1° Miss Etruria BBF 2015

– 1° Mondiale BBF 2015

– 2° Sicilia Classic IFBB 2017

– 4° Campionato Siciliano IFBB 2017

– 6° GP One Way Fitness IFBB 2017

– 5° LUDUS MAXIMUS IFBB 2017

– 4° GP Elena Cuzuioc 2018

– 4° Trofeo Mediterraneo IFBB 2019

– 5° Campionato Italiano IFBB 2019

🎯Le mie competenze:🎯

● Dieta mediterranea

● Alimentazione e integrazione per lo sport

● Dieta vegetariana e vegana

● cellulite

● obesità e sovrappeso

● diabete e insulinoresistenza

● ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia

● disturbi del comportamento alimentare

● celiachia e intolleranze alimentari

● menopausa e soggetto anziano

● Valutazione dello Stato Nutrizionale

● Valutazione della Composizione Corporea