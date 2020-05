Dopo 32 anni, il ristorante “Da Maurizio italian restaurant” di Phuket ha chiuso a Patong-Phuket-Tailandia #Covid19

Spread the love











Questo e’ quanto il sig Maurizio , purtroppo morto lo scorso anno aveva creat a Phuket Patong Tailandia ora in sua assenza ed il Corona Virus è accaduto. Chiuso.

“Nascosto in una posizione abbagliante di Kalim Bay, all’estremità nord di Patong, il Da Maurizio Bar Ristorante è un ristorante raffinato, un sommelier, un locale al tramonto e un luogo romantico per un appuntamento. Vieni qui per una vasta gamma di favoriti italiani contemporanei che si accoppiano sapientemente con vini premiati. Le raccomandazioni includono Fettuccine di inchiostro nero con gamberi tigrati Aglio e olio d’oliva Kalamata Oliva nera, Taglierini con salsa di panna fresca al salmone e caviale di salmone e stile “Tagliata” di manzo Wagyu su funghi porcini con purè di patate agli spinaci, fagiolini e riduzione di balsamico”