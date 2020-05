Dopo 32 anni, il leggendario ristorante Baan Rim Pa di Phuket ha chiuso a Patong-Phuket-Tailandia #Covid19

Spread the love











Il nome Baan Rim Pa è noto non solo in Tailandia ma in tutto il mondo. Questo ristorante pluripremiato ha dimostrato di essere uno dei preferiti da viaggiatori internazionali, stranieri e gente del posto. Baan Rim Pa vanta un’incredibile posizione a picco sul mare delle Andamane. Ogni tavolo ha una magnifica vista panoramica delle acque blu attraverso la spiaggia di Patong. Che tu ti unisca a noi per pranzo o cena, i panorami sono semplicemente mozzafiato. Il tramonto è un momento molto speciale della giornata tutto l’anno.

L’arredamento in stile tailandese con un sacco di legno di teak e seta locale offre un’atmosfera speciale sullo sfondo delle acque blu o delle luci notturne. Con l’ampio piano e il cocktail bar che creano l’atmosfera della serata, troverai un pianoforte a coda e un pianista serale, uno splendido cocktail bar e una cantina di vini premiata, per non dimenticare la sontuosa e premiata cucina Royal Thai.

Baan Rim Pa è da non perdere quando si visita Phuket.• Un popolare ristorante di Phuket situato nella baia di Kalim, questo era .