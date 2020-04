White Box Top 10 Italian restaurants in Phuket – Thailand www.whitebox.co.th

Spread the love











Patong-Kalim. Il White Box Restaurant di Phuket, è il ristorante sulla spiaggia per eccellenza elegantemente imbiancato a Phuket, che attira turisti e gente del posto. Questo ristorante di Phuket offre un’esperienza che fonde la migliore cucina Italiana e tailandese dell’isola con specialita al Tartufo.

‘

Una volta che una famosa casa sulla spiaggia di Kalim, questo splendido locale è stato ridisegnato come un elegante ristorante di Phuket, decorato in bianco e blu, che vanta un ambiente mediterraneo, pur mantenendo uno stile minimalista.

Questo ristorante di Phuket vanta una posizione a dir poco mozzafiato. Con vista libera sulla baia di Patong e onde che si infrangono quasi ai tuoi piedi, questo ristorante a Phuket è un paradiso.

Un imponente complesso di tre piani vicino a Kalim Beach, questa è un’esperienza unica per cena, bevande e un after party. Costruito su enormi rocce di granito, White Box è come la casa sulla spiaggia che avresti sempre desiderato avere: decorato con gusto in bianco con una vista ampia sul mare e sulle coste circostanti, servito da una cucina superba e da personale di attesa.

Il cibo qui è “Italiano-asiatico”, con raffinate sensibilità ostriche francesi, che ruotano attorno a piatti ricchi di frutti di mare. Le capesante dell’Hokkaido sono servite da carpaccio leggero su un letto di spinaci avvizziti e cuori di carciofi sott’aceto, poi conditi con poco più di olio d’oliva e un tocco di lime.

Sito Web | Facebook | Prenotazioni 076 346 271 info@whitebox.co.th

I 10 migliori ristoranti di Phuket | Notizie da The Thaiger Top 10 ristoranti a Phuket http://www.phuketimes.it wwww.whitebox.co.th