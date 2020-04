Thai Airways ottiene un’altra linfa vitale dal governo, che ricapitalizza la compagnia. Phuketimes

Spread the love











Thai Airways sta finalmente riprendendo, dopo anni di guai finanziari e drammi aziendali. Il vettore nazionale in difficoltà sta ottenendo un’ancora di salvezza sotto forma di un prestito di salvataggio. Il segretario permanente delle finanze Prasong Poontaneat ha fatto l’annuncio ieri, dopo un incontro presieduto dal Primo Ministro Prayut Chan-o-cha.

La riunione del Comitato per le politiche delle imprese dello Stato ha approvato “in linea di principio” la proposta di riabilitazione del vettore nazionale. Il ministero delle finanze dovrebbe garantire un prestito del valore di 50 miliardi di baht per salvare l’attività.

Il comitato ha incaricato un consulente finanziario di elaborare un progetto di riabilitazione da presentare al consiglio di amministrazione di Thai Airways. Al centro del piano è il prestito di salvataggio. La compagnia aerea rimarrà un’impresa statale. Una fonte della Government House ha affermato che il Ministero delle finanze garantirà il prestito fino alla fine dell’anno.

L’importo scende al di sotto del piano originale per un prestito di 70 miliardi di baht. Inoltre, la compagnia aerea dovrà rinegoziare i propri debiti con i creditori e adottare misure di riduzione dei costi.

Il prestito sarà erogato a rate per stimolare la compagnia aerea a rimanere in pista con la riabilitazione. L’estensione del prestito dipende dal contenuto del piano di salvataggio e dal successo dell’azienda nella sua attuazione, nonché dalle condizioni di salvataggio.

Il vettore nazionale ha registrato una perdita netta di 2,11 miliardi di baht nel 2017, che è cresciuta a 11,6 miliardi di baht nel 2018 e 12 miliardi l’anno scorso, secondo i dati della Borsa della Thailandia. Il rapporto debito / patrimonio netto è salito a 21 nel 2019 da 12 nel 2018 e 7,8 nel 2017.

Le norme attuali impediscono al Ministero delle finanze di garantire prestiti alle imprese statali che hanno registrato perdite nette per tre anni consecutivi e sono impegnate in attività connesse alle infrastrutture. Thai Airways ha subito tre anni consecutivi di perdite, ma la sua attività non è classificata come infrastruttura.

La fonte della Government House ha affermato che l’incontro di mercoledì ha riconosciuto che la crisi finanziaria non ha colpito solo Thai Airways ma anche le compagnie aeree di tutto il mondo. La decisione della SEPC di sollevare la compagnia aerea dal suo buco finanziario riflette la convinzione che contribuirà a garantire la posizione della Thailandia come centro turistico e aeronautico della regione.

La riunione ha inoltre concluso che, in quanto vettore nazionale di lunga durata, la compagnia aerea costituisce una parte importante dell’identità del paese.

Thai Airways ha messo a terra la sua flotta all’inizio di aprile, ma ha negato le voci sui social media che sospenderà i voli per altri 4 mesi dopo la fine di maggio.

Non sorprende che altre otto compagnie aeree con sede in Tailandia stiano cercando un piano di salvataggio di 25 miliardi di baht, che viene classificato come un “prestito agevolato”. Ciò significa che ci saranno interessi applicati, a un tasso basso del 2%, e le compagnie aeree avranno cinque anni dall’inizio del 2021 per rimborsarlo.

Le otto compagnie aeree in questione sono Bangkok Airways, Thai AirAsia, Thai AirAsia X, Thai Lion Air, Thai VietJet, Thai Smile, NokScoot e Nok Airlines.

30Aprile 2020