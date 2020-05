Primo Maggio stabile per l’epidemia di coronavirus. Anche i morti delle ultime 24 sono stabili, 269 oggi contro i 285 di ieri.

Spread the love











ROMA – Primo Maggio stabile per l’epidemia di coronavirus: i nuovi dati comunicati oggi dalla protezione civile continuano a descrivere una curva discendente dell’epidemia con meno ricoverati, un numero più o meno uguale di persone in isolamento domiciliare, un incremento quotidiano di oltre duemila guariti e un calo del parterre di attualmente positivi di alcune centinaia di unità. Anche i morti delle ultime 24 sono stabili, 269 oggi contro i 285 di ieri.

Dei 1965 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 737 nuovi positivi (il 37,5% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 395 casi in Piemonte, 208 in Emilia Romagna, di 138 in Veneto, di 93 in Toscana, di 133 in Liguria e di 56 nel Lazio.