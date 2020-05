“40.000 persone in partenza da Phuket per il nord della Tailandia essendo oggi 1 Maggio riaperta tutta l’isola incluso il ristoranti – White Box – non ci sono casi COVID19”

Spread the love











Dall’annuncio che le persone a Phuket potrebbero lasciare l’isola e tornare nelle loro province di origine, le persone si sono riversate fuori dall’isola questa mattina dalle 5 del mattino (il coprifuoco è stato revocato alle 4 del mattino) creando lunghi ingorghi e code al checkpoint di Tha Chatchai. Dopo le registrazioni di mercoledì, oltre 40.000 persone hanno aderito all’esodo di massa, ovvero circa il 10% della popolazione residenziale totale dell’isola.

Con l’isola così dipendente dal turismo molti thailandesi, che erano venuti a Phuket per lavoro nel settore turistico e dell’ospitalità, erano intrappolati sull’isola quando i ponti di terra, mare e aria erano chiusi, o si sono resi conto che l’economia di Phuket sta per essere piatto fino a quando i turisti iniziano a tornare.Le persone domiciliate in un’altra provincia hanno dovuto superare un test di screening. Al checkpoint di Tha Chatchai, c’erano 4 adesivi che indicavano le destinazioni …

Rosa: significa persone che tornano nella provincia di Phang Nga.

Giallo: coloro che viaggiano a Krabi e devono superare un checkpoint di screening nel distretto di Thap Put

Verde: coloro che viaggiano nella provincia di Ranong e che devono passare una proiezione a Kuraburi

Blu – coloro che viaggiano fino a Surat Thani e devono superare il checkpoint di screening nel Sottos distretto di Rommanee, nel Distretto di Kapong.

Le persone che si dirigono verso altre province hanno ricevuto scartoffie dalla provincia di Phuket mentre attraversano i checkpoint provinciali della nazione lungo la strada.

Bancha Thanu-in, capo del distretto di Takua Thung, afferma che i funzionari di Phuket si sono coordinati a livello provinciale per consentire alle persone, che non vivono nella zona di Phuket, di tornare alle loro case provinciali. Le persone che lasciano l’isola devono condurre una quarantena di 14 giorni nelle loro province di origine “.

I rapporti indicano che le prime 3 province verso cui si stanno dirigendo sono … 3.936 persone a Nakhon Si Thammarat, 1.956 a Trang e 1.860 a Phang Ngaเหยี่ยวข่าว ภูเก็ต Newshawk Phuket http://www.phuketimes.com