LA LUNGA MARATONA MUSICALE DEL CANTAGIRO IN DIRETTA SOCIAL IL PRIMO MAGGIO

a musica c’è e si rende protagonista ancora una volta di una bella iniziativa in diretta social! Per omaggiare la festa del Primo Maggio sarà trasmesso dalle ore 15:00 l’evento musicale promosso dal noto Festival de Il Cantagiro. Una maratona via web delle più belle canzoni italiane interpretate dai finalisti e semifinalisti dell’edizione 2019 del noto concorso canoro, ai quali si uniscono per l’occasione ospiti speciali come Davide De Marinis, Sandro Giacobbe, Little Tony Family, i Jalisse, Francesco Capodacqua, Iskra Menarini e Francesca Alotta.

Una cordata di cantanti che affiancherà le voci dei protagonisti che si sono distinti nelle serate semifinali e finali del concorso conclusosi a Fiuggi nell’ottobre scorso. Si esibiranno dunque Danilo Appolloni, Alessia Battini, Simone Romano, Eliana Nieddu, Martina Serini, Artista, Federico Fabbretti, Almatriba, Corrado Mancini, Perla, Emanuela Donati, EthnoClassic, Noemi Romiti, Laura Giordano, Filippo Lombardelli, Amanda Vitale, Martina Brogi, Salvo Mancuso, Marina Muser, Michele Mazzaferro, Federica Di Girolamo, Cose di Famiglia, Silvia Muser, Matteo Ilari, Valeria Mancini, Marika Mele, Andrea Maria Ottavini, Alex AllyFy, Massimo Bussoli, Tony-Hc, Sharin Torre, Sassella Arianna, De Piccoli Arianna, Nughedu Antarten, Aurora Alagna, Marco D’oronzio, Anne Morelli, Zorco Sara, Kate Paulus.

La direzione artistica e conduzione è affidata a Marco Zingaretti, già noto presentatore di eventi, che lanciò la prima sfida a Pasquetta ideando l’evento a livello regionale. Il patron della manifestazione Enzo De Carlo e il direttore generale Elvino Echeoni hanno subito aderito all’idea di allargare l’evento a livello nazionale. Le adesioni dei numerosi artisti hanno reso l’evento realizzabile in tempi record e dunque la maratona sarà trasmessa non solo sulla pagina Facebook ufficiale del Concorso ma anche sulle pagine Facebook di tutti gli artisti presenti e sulla pagina di “Oltre Tutto Radio”, emittente radiofonica ufficiale del Cantagiro.

La regia è a cura di Giuseppe Filloramo.

Link utili

https://www.facebook.com/ilcantagiro/

https://www.facebook.com/marco.zingaretti.9

https://www.facebook.com/oltretuttoradio/