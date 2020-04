Chiara Nasti mostra il numero del cantante Biondo, ex allievo di Amici

Spread the love











Nelle scorse ore, durante una diretta Instagram, la giovane influencer Chiara Nasti ha commesso un errore quasi imperdonabile. La napoletana ha infatti mostrato il numero del cantante Biondo, ex allievo di Amici, scatenando letteralmente il panico dei fan. La diretta social, condivisa con il produttore Iconize, aveva l’intento di intrattenere i molti follower con il tradizionale gioco dell’obbligo o della verità.

Chiara Nasti, gaffe su Biondo

Durante una delle prove, Iconize ha dunque domandato a Chiara di telefonare al cantante, facendo finta di essere follemente innamorata di lui. Proprio all’inizio della chiamata, tuttavia, l’influencer ha girato lo schermo del cellulare proprio al centro della fotocamera. Così, in pochissimo tempo, sono arrivati una miriade di commenti nonché di screenshot che riportavano la ripresa fatta-

Nel mentre, pare che Biondo abbia ricevuto un numero infinito di telefonate e messaggi, al punto di dover mettere il telefonino in modalità area. Accortasi della terribile gaffa, Chiara Nasti, insieme al videomaker, ha cambiato letteralmente espressione, mostrandosi preoccupata ed evidentemente dispiaciuta. Accorata è stata poi la loro richiesta di non chiamare più l’ex cantante di Amici, chiedendo rispetto per lui e per la sua privacy. Biondo perdonerà mai la bravata dei suoi due amici?

Solo qualche ora fa, l’influencer si era prestata a una scommessa, esternando dal balcone una frase piuttosto imbarazzante. Anche in quel caso gli internauti non hanno affatto apprezzato il suo gesto, criticandola ancora duramente sui social.