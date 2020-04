Loenardo di Caprio L’esordio del grande Leonardo risale al 1991

Spread the love











L’esordio del grande Leonardo risale al 1991 in Critters 3, terzo episodio della saga dei Critters, gli alieni carnivori provenienti da un altro pianeta.

Il film – girato simultaneamente a Critters 4 – esce direttamente per l’home video, prodotto da New Line Cinema. Cary Elwes ha dichiarato di aver rifiutato il ruolo di Josh, che poi andò a DiCaprio.

Si crede che la serie sia nata sulla scia di Gremlins, ma pare che lo script di Dominic Muir per il primo film fosse già in circolazione prima che il successo di Joe Dante entrasse in produzione.

Leonardo DiCaprio in “Critters 3” (1991)

[Nell’immagine: Leonardo DiCaprio in una foto di scena con un critter]