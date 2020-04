Spread the love











MILANO, 29 APR – Il Comune di Milano il 4 maggio riaprirà i parchi cittadini, come previsto anche dal decreto del governo. “Noi riapriamo, se con la riapertura dovessimo vedere elementi di rischio li richiuderemo, ma è giusto ora riaprire”, ha spiegato il sindaco, Giuseppe Sala, nel video che ogni giorno pubblica sulle sue pagine social.

” Vi segnalo che a Milano abbiamo 25 milioni di metri quadrati di verde tra pubblico e privato, che vuol dire 18 metri quadrati di verde ciascuno. Li riapriamo e cerchiamo di vigilare che non ci siano assembramenti e che vengano utilizzati in modo corretto, – ha aggiunto – ma sarebbe irrealistico promettere una vera vigilanza e che tutto sia assolutamente nel rispetto delle regole. Quindi mi appello al vostro buonsenso, alla vostra buona volontà”.