DEVI MONETIZZARE VENDENDO LA TUA AUTO? ZEROTRECENTO TI ELENCA I METODI A DISPOSIZIONE

Stai cambiando auto? sicuramente ti stai chiedendo cosa fare con il tuo usato.

Ci sono diversi metodi per vendere il tuo usato e potresti essere indeciso sul da farsi.

Proviamo ad analizzare assieme i 3 metodi che puoi scegliere per liberarti del tuo usato e massimizzare il profitto che puoi ottenere dal tuo vecchio veicolo

Di certo non devo essere io a spiegarti che lì fuori (o su internet) ci sono loschi individui dalla professionalità e dall’etica discutibilissime. Personaggi che come avvoltoi aspettano l’occasione di sfruttare persone per bene e con poca esperienza.

Queste sono cose che mi fanno incazzare come una iena.

Avere poca esperienza in un determinato settore NON è una colpa! Ma fortunatamente è una carenza risolvibilissima.

Ti basta continuare a leggere quest’articolo che ho scritto appositamente per te!Partiamo allora! E vediamo la prima delle tre scelte che potresti fare:.Metodo vendita diretta, ovvero vendersi da soli la propria vettura.

Questo è metodo sempre più usato. Basta fare un annuncio nei vari portali dedicati, nei forum a tema e nei vari gruppi facebook.

Quali sono i PRO di questo sistema?

Questo è il sistema che ti permette di guadagnare di più perché salti il passaggio del rivenditore di auto e con un po’ di sforzo puoi ottenere cifre che altrimenti sarebbero irraggiungibili.

Nella vendita diretta della tua auto un fattore chiave che puoi sfruttare è quanto piace la tua auto al potenziale acquirente. Ho visto persone innamorarsi di un’auto ed essere disposti a spendere molto di più del reale valore dell’auto.

In questa formula, ahimè, ci sono anche dei contro:

Sicuramente la tua auto andrà preparata. Ammaccature e graffi andranno ripristinati. Gli interni andranno fatti lavare e sistemare, cambiati i tappetini usurati, insomma: l’auto dovrà presentarsi nel miglior modo possibile.

Prova a pensare al tuo primo appuntamento. Quanto ti sei impegnato per avere il miglior aspetto possibile?? La prima impressione è quella che conta e il mondo dell’automobile non fa eccezione!

Meglio si presenterà la vettura e più alto sarà il prezzo che riuscirai a strappare.

Poi devi impegnarti a fare gli annunci, con foto di qualità (altamente consigliato!).

Gli annunci migliori sono quelli a pagamento i cosiddetti “premium”

Devi rispondere alle telefonate e prendere gli eventuali appuntamenti.

Devi far vedere la tua auto ai potenziali clienti interessati e dovrai fare fisicamente tu la trattativa di vendita con il potenziale cliente.

Ci sono grossi vantaggi a disposizione di chi sceglie questa soluzione. Tuttavia sono molti pochi quelli che hanno il tempo per fare tutta la procedura e per seguire in maniera ottimale gli eventuali acquirenti.

Tra le cose da non sottovalutare c’e’ il pericolo di essere truffati da qualche malintenzionato, percio’ consiglio di non consegnare l’auto di Venerdì e sopratutto non consegnare mai l’auto prima di avere la somma intera della vendita sul proprio conto corrente!

.La vendita ad un concessionario di auto.

Ecco la seconda soluzione che potresti scegliere.

Ma prima voglio rispondere a un dubbio che molti hanno:

Come agiscono i commercianti?

Vengono da te, ti pagano la vettura, e se la portano via.

Questo è il sistema che ti farà risparmiare più tempo, non dovrai investire in trattamenti di manutenzione e santificazione ma soprattutto non dovrai temere di essere nelle mani di un male intenzionato.

I PRO di questa formula è la rapidità: nel momento in cui il commerciante ti approva la vendita ti pagherà e tutto questo è immediato! Potresti vendere la tua auto e incassare anche in un solo pomeriggio!

Si puo’ fare tranquillamente anche online!

Si puo' fare tranquillamente anche online!

http://www.zerotrecento.com

Inserite : Targa e km della vostra auto e in pochi minuti avrete una valutazione GRATUITA!

I CONTRO sono che guadagni un po’ meno

Altre differenze tra vendersi l’auto da soli o tramite commerciante d’auto.

La prima riguarda le dimensioni della tua vettura, si tratta di una cosa contro intuitiva.

Se è di piccola cilindrata ( sotto 1.600 cc ) la differenza tra vendere a un privato e vendere a un commerciante è molto bassa: infatti le vetture piccole sono più appetibili e quindi anche il commerciante sarà disposto a riconoscerti qualcosa in più.

Le vetture di grossa cilindrata invece possono avere delle differenze e anche importanti. Torniamo alla percentuali che abbiamo visto poco fa, 20/30% di svalutazione se vendi al commerciante.

Perché succede questo?

Nelle auto di grossa cilindrata i rischi sono più elevati, eventuali guasti si pagano di più, e ci sono meno persone che si possono permettere una macchina di alta cilindrata, e quindi sono più difficili da vendere.

Inoltre per il commerciante i costi di ripristino del veicolo ( gomme, cinghia) sono molto più elevati rispetto a una utilitaria.

Un’altra differenza è che i professionisti del settore sono obbligati a dare una garanzia di almeno 12 mesi al prossimo proprietario della tua auto. Mentre un privato come te che vende la sua vettura non è obbligato a dare la garanzia.

Hai una trattativa molto veloce ma anche lo svantaggio di non guadagnare così tanto come in una vendita diretta ad un privato. Se sei indeciso sulla scelta giusta da fare io posso darti questo consiglio: Le strutture più importanti, con una sede fisica ben distinta e con una certa garanzia alle spalle ti faranno stare un po’ più tranquillo! Se ci dovesse essere qualsiasi tipo di complicazione almeno sai dove rivolgerti e dove andare a risolvere il tuo problema. Spero che la lettura di questo articolo ti faccia chiarezza sulla tua prossima mossa.