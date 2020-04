Cancellati da Wikipedia ecco quali sono le regole da rispettare

Spread the love











Sta facendo discutere la rimozione della pagina di Salvatore Aranzulla dalla versione italiana di Wikipedia. Nulla di particolarmente degno di nota (dall’enciclopedia online vengono rimosse voci tutti i giorni per i motivi più disparati) se non fosse che questa volta la community di Wikipedia ha toccato una gloria del web conosciuta da tutti. Chiunque, almeno una volta, è finito su un tutorial di Aranzulla per ritoccare una foto, eliminare un account da un sito o qualsiasi altra cosa che ha a che fare con un computer.

Eppure, secondo alcuni utenti (dei «rosiconi», secondo Aranzulla), la pagina non rispettava i criteri necessari richiesti dal regolamento di Wikipedia. Come ha spiegato il portavoce italiano di Wikimedia Italia, Maurizio Codogno, su Medium, le ragioni per cancellare una voce sono tre: «La forma, vale a dire come essa è scritta. Il contenuto, per evitare panegirici e depliant che servono solo al soggetto della voce e non a chi cerca informazioni. L’enciclopedicità del soggetto». È quest’ultimo il punto in questione.

Fondamentalmente, sostengono i detrattori, non esistono «particolari meriti nell’ambito del giornalismo oppure nell’ambito della sicurezza informatica» per giustificare una voce nell’enciclopedia. A questo si aggiunge il fatto che alcune informazioni hanno come fonte il sito dello stesso Aranzulla, e non sono quindi ritenute attendibili perché il blogger è il diretto interessato: serve una certificazione da parte terza.

Alla fine, con 19 pareri favorevoli e 14 contrari (ne bastano così pochi), la comunità di Wikipedia ha deciso di cancellare la pagina. Ed è qui che la debolezza dell’enciclopedia più consultata e criticata della storia mostra un punto debole enorme. Anzitutto c’è un problema di autorevolezza, perché a chiederne la rimozione è stato un utente che ha un sito su cui pubblica tutorial simili a quelli del blogger. Ma questo è il meno: se anche la richiesta di rimozione fosse nata da un’invidia tra addetti ai lavori, è difficile che possa aiutare i piccoli competitor a fare concorrenza ad Aranzulla.

Posto che discutere sulla notorietà del blogger è superfluo, il vero problema è la miopia della scelta: eliminando la pagina da Wikipedia è stata rimossa l’unica fonte che poteva fornire delle informazioni attendibili su Aranzulla, togliendo quindi alle persone la possibilità di sapere chi è l’autore dei tutorial che infestano i risultati di Google. Aranzulla continuerà a fare il suo lavoro, ma intanto i lettori non potranno sapere chi è e perché è (o non è) attendibile quello scrive. Se le fonti citate nella pagina non andavano bene, si poteva lavorare su quel punto anziché cancellare tutto. Discutere, invece, sull’enciclopedicità di Aranzulla, quando su Wikipedia ci sono voci dedicate anche alle sagre di paese, è come interrogarsi sul sesso degli angeli (sì, c’è una pagina dedicata anche a quello).

