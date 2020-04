A un passo dal cuore, ora si pensa ad un film

Spread the love











A un passo dal cuore, il fortunato romanzo della scrittrice Daniela Santelli, edito Bertoni editore di Perugia, ora potrebbe diventare un film. Una storia d’amore e di passione, tra i due protagonisti, Giulia e Stefano, e come sfondo un tribunale di provincia, che ben si presta a diventare soggetto cinematografico. A quasi due anni dalla pubblicazione, tante soddisfazioni per l’autrice cosentina, molte presentazioni, riconoscimenti, tante vendite e tanti lettori e lettrici che si sono appassionati a questo amore impossibile tra due avvocati belli, affascinanti e passionali, ma l’amore a volte fa anche soffrire, soprattutto quando uno dei due è già impegnato. Ma si sa, sono proprio gli amori impossibili che fanno gola ai lettori e che appassionano tanto da tenere chi legge, con il fiato sospeso fino all’ultima pagina. Un libro che nasce da un semplice diario, quello che si scrive la sera, nel silenzio della notte. Come sostiene l’autrice, la scrittura è un dono e si scrive incidendo l’anima nelle parole, per renderla immortale. Una storia moderna quella di Giulia e Stefano, un libro che parla di amore a 360 gradi. Amore, amicizia, legami familiari, tanti personaggi che ruotano intorno a questa avvocatessa amante dei tacchi a spillo. Un messaggio chiaro quello che la scrittrice Daniela Santelli vuole lanciare a chi lo legge, quello che l’amore è un privilegio per pochi e va sempre vissuto a pieno, giocandosi ogni frammento del proprio cuore, a prescindere da come andrà a finire. In un giorno qualunque, la vita di ognuno di noi può cambiare per sempre. Un sogno per un’avvocatessa cosentina che ha sempre amato scrivere fin da piccola. Un sogno realizzato da un editore che ha creduto subito in lei Jean Luc Bertoni. Ora aspettiamo di realizzarne un altro, vedere A un passo dal cuore diventare un film. E speriamo di poter dire presto: Ciak si gira!