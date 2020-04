Pinsa King pronta con il delivery della Pinsa al Tartufo sia da cuocere che da mangiare realizzata da Truffleat.

Spread the love











Buon giorno a tutti

Pinsa King dopo il successo ottenuto in thailandia con la consociata PIZZA KING , sbarca in Italia e grazie all’accordo con la Famiglia Di Marco della Pinsa Romana già famosa nel Modo la migliore PINSA, sarà messa in commercio sia a Roma che a Milano , la Pinsa al Tartufo realizzata con prodotti e Tartufo fresco della Urbani Tartufi , storica azienda sin dal 1852 leader nel Modo con un controllo del mercato mondiale pari al 70%.

Roma 28 Aprile 2020