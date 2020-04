ITALIAN STYLE LAB SI RACCONTA – SOGNI D’IMPRESA AL FEMMINILE!

Spread the love











Tutti hanno voglia di reinventarsi (specialmente ai tempi del Covid 19) e trovare la loro voce all’interno del poliedrico e irresistibile universo digitale!

Oggi vi raccontiamo la storia di Italian Style Lab, un Ufficio Stile e Consulente Strategico per i brand francesi, con sede a Milano e Parigi, specializzato in Maglieria Italiana. Nato nel 2012, questo piccolo ufficio ha creduto e crede tutt’ora nella forza del cambiamento, e che da ogni situazione di crisi possano nascere grandi opportunità!

Com’è composto il vostro ufficio e di cosa vi occupate?

Siamo 8 donne, diversissime tra loro ma anche molto affiatate! Collaboriamo con molteplici realtà manifatturiere italiane per lo sviluppo di collezioni di maglieria adatte al mercato francese, Siamo appassionate di Maglieria e di filati. Il nostro ufficio stile è composto principalmente da ragazze francofone che interpretano la maglieria italiana per realizzare un prodotto che sia in linea con le richieste del mercato, le tendenze stagionali e il gusto caratteristico dei nostri clienti.

La nostra ambizione è seguire la filiera a 360 °, mettendo a disposizione ai brand anche le nostre competenze di Socialmarketing e TRENDInfluencer!!

Come si lavora in un ufficio di sole donne?

Difficile forse a credersi ma abbiamo costruito un ambiente positivo! Si dice che le donne siano più soggette ai cambi di umore, competizioni e gelosie! Cosa senz’altro vera, ma una volta che decidono di sostenersi a vicenda per obiettivi comuni, sono anche capaci di grandi cose!

“Portate più donne al tavolo. Sono loro che possono fare la differenza e aiutare a cambiare il mondo” .

Ha detto Christine Lagarde davanti a uno stuolo di giacche blu e cravatte annodate.

Le donne sono infatti spesso più flessibili ai cambiamenti, progressiste e aperte nei confronti del mondo.

Volete raccontarci da dove avete iniziato?

Sempre rimboccandoci le maniche. La molla è stato un profondo studio del mondo del costume e della moda europea, una grande passione per il Made in Italy e per i viaggi. Parigi, per noi, non solo è fonte primaria d’ispirazione e bellezza ma è una splendida seconda casa. Siamo tutte francofone appassionate. Molte di noi hanno trascorso lunghi periodi in Francia e tornarci è sempre un ritrovarsi a casa.

Com’è lavorare nella Maglieria?

La maglieria è stato il nostro primo grande amore. E l’ambito in cui siamo sicuramente più competenti. Seguiamo spesso dei “corsi di aggiornamento” teorici guidati dalla nostra esperta modellista Maria Cristina! Mentre le nostre sferruzzatrici Marta e Luciana, ci illustrano il punto dritto e rovescio, riempiendoci di accessori e gadgets!

Quali sono le doti necessarie per lavorare in un ufficio stile, acquisti e marketing!? Che cosa vi rende diverse e uniche nel vostro genere?

La base di questo lavoro, come in tanti altri mestieri creativi, è la curiosità. Serve tanto dinamismo e il piacere di sperimentare. Siamo degli agenti segreti, molto abili a lavorare sotto copertura!

Il tempo e l’esperienza ci hanno però insegnato anche la bellezza delle pubbliche relazioni e l’importanza di vivere la nostra “community”. Speriamo di distinguerci per strategia, concretezza. Ma anche con quel tanto di brio, di rischio, che ci rendono moderne e sempre stimolate.

Quale parte del vostro mestiere è la più appassionante?

Come dicevamo, il viaggio è sempre stata una componente fondamentale. Anche per continuare a coltivare delle relazioni, che ci arricchiscano professionalmente ma anche personalmente. In questo momento in cui si può viaggiare solo con la fantasia, la comunicazione digitale e lo storytelling ci sembrano un’ottima alternativa. In un mondo così competitivo non si può prescindere ormai dal fare personal-branding. Questa è la nostra opportunità di raccontarci e condividere i segreti del nostro mestiere, con chi avesse voglia di ascoltarli.

Come si articola la vostra giornata ora con il TELELAVORO?

Sveglia ore 8.00, corsa davanti allo schermo alle 9.00 per una riunione su SKYPE, e prima pausa caffé alle 9:10!! Siamo tutte abbastanza cool, e a nostro agio in questa nostra dimensione (tranne che la nostra direttrice che inizia a fare YOGA alle 6:00 per cercare di rimanere di buon umore fino a mezzogiorno!) .

Cerchiamo di conservare la nostra routine. Ora che ci sono meno scadenze a breve termine, stiamo facendo progetti via INSTAGRAM, progettando corsi e riempiendo la rete di messaggi positivi e colori!. Ci prepariamo a un graduale ritorno alla vita. Piani editoriali, revisione testi, video making e webinar sono ingredienti che non mancano. Il nostro lavoro sui social aziendali è instancabile. Ci piace raccogliere le opinioni dei lettori, per migliorarci ogni giorno di più. Le nostre specialità sono interviste a piccoli e medi atelier di moda francese, filature o personalità che catturano la nostra attenzione. Inoltre abbiamo un reparto in crescita, Bio Buying Office, interamente dedicato alla Moda Sostenibile e Organica.

Un messaggio che vorreste lanciare ai nostri lettori?

Non accontentatevi mai, leggete, informatevi e seguite il vostro flusso creativo. In questo momento di quarantena l’ideale è proprio tenersi attivi e impegnati con le proprie velleità artistiche. E ogni tanto provare a mettersi alla prova, mostrandole anche all’esterno! Chi la dura la vince…. Potrebbero esserci risvolti molto soddisfacenti 😉

