Il gruppo Milano 2030 fa richiesta al ministero della Salute con un dossier sui presunti errori della gestione del Pirellone. Inchieste sui morti nelle Rsa, nuove acquisizioni al Palazzolo-Don Gnocchi

Forti di 75 mila adesioni raccolte online sulla piattaforma Change, la rete di associazioni e partiti di sinistra raggruppata attorno a Milano 2030 chiederà ufficialmente al ministero della Salute di commissariare la sanità della Regione Lombardia. L’iter formale dovrebbe essere completato entro il 4 maggio e allegato alla richiesta ci sarà un dossier specifico curato da costituzionalisti e medici che metterà in fila gli errori del Pirellone nella gestione dell’emergenza.

“Chi ha commesso tanti errori nella Fase 1 non può gestire la Fase 2 – spiegano da Milano 2030 – la nostra voce si unisce a quella di tante e tanti cittadini, comitati e associazioni di operatori sanitari che in queste settimane si stanno battendo per avere risposte e giustizia. È necessario un cambiamento strutturale della sanità lombarda, privatizzata, irresponsabile, colpevole di aver lasciato morire gli anziani nelle rsa, abbandonato i medici di base e le persone contagiate senza tamponi e senza mascherine”.