Il bambino di Binasco frequenta la quarta elementare inventa un videogioco che mette in ginocchio il Covid-19

Spread the love











Il bambino di Binasco frequenta la quarta elementare ed è un appassionato di informatico: con una piattaforma di giochi ha creato la sfida tra il coronavirus e un’astronave lancia-laser

Nove anni, tanta voglia di divertirsi, una passione per i videogiochi e il desiderio di sfidare un nemico reale, anche se virtualmente. Lupo Daturi è un bambino di Binasco – un comune dell’hinterland milanese – che ha “battuto” per gioco il coronavirus: durante la quarantena a casa ha dato sfogo alle sue passioni, creando un video gioco in cui sconfigge il Covid-19. Gioco che è diventato la piattaforma sulla quale sfidare compagni di classe – Lupo frequenta la quarta elementare – e amici, il tutto ovviamente a distanza.

“Ho usato la piattaforma Scratch, che già avevo utilizzato per altri giochi – racconta il piccolo gamer -. Volendo fare un gioco di combattimento tra astronavi, mi sono lasciato ispirare da quella che è la situazione oggi: da una parte ho messo il Covid-19, rappresentandolo come le immagini del virus che sono state diffuse; dall’altra c’è l’astronave Cerba-20 il cui nome l’ho sentito in casa perché deriva da un’azienda per cui lavora mio papà: questa si sta muovendo per trovare delle soluzioni alla diffusione del virus”. Buon sangue non mente: Lupo ha preso la passione per la tecnologia dal padre Marco, che è managing partner di un’agenzia di marketing digitale. Ma i videogiochi non sono l’unica passione di Lupo: “Adoro suonare la chitarra e pratico sport come sci, karate e subacquea”, ed è anche autore di alcuni tutorial che pubblica sul suo canale YouTube “Lupovero”, attraverso i quali aiuta i compagni di classe ad avvicinarsi all’informatica.

Cerba-20 vs Covid-19, sviluppato per la versione pc, può essere a un solo giocatore oppure a due giocatori. “Con i miei compagni passiamo ormai molto tempo davanti al computer, e quindi ci sfidiamo su questa piattaforma, oppure si gioca contro il computer – conclude Lupo -. Possiamo tirare dei laser contro il Covid-19, ma si possono usare anche altre armi. Qui il virus non ha scampo”.