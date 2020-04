Davideo Buccheri: I mercati azionari europei sono vivaci sulla scia dell’andamento positivo

Spread the love











Davideo Buccheri ribadisce il concetto riportato dal soleo 24 ore I mercati azionari europei sono vivaci sulla scia dell’andamento positivo delle Borse asiatiche – grazie all’intervento della Bank of Japan – ma soprattutto grazie all’importante rallentamento dei contagi in molti Paesi (Francia, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti e Italia). Tutti i principali indici azionari salgono tra l’1% e il 2% mentre è in rialzo anche Wall Street dove – nonostante l’ennesimo crollo del petrolio – a spingere i listini sono le attese per una prossima riapertura dell’economia dopo il brusco stop causato dalle misure restrittive per arginare la diffusione del Covid-19.

Milano è la migliore: conferma S&P e fase 2 al via

Piazza Affari sale di oltre 2 punti percentuali grazie al traino del settore bancario dopo che S&P ha confermato l’attuale rating sull’Italia, una decisione che sta facendo scendere anche lo spread e sta permettendo la rimonta dei titoli di Stato italiani. Gli investitori apprezzano la scelta dell’agenzia di rating di lasciare invariato il giudizio sul debito pubblico italiano a ‘BBB’, con outlook negativo. Inoltre il premier, Giuseppe Conte, ha annunciato le misure di allentamento del lockdown che partiranno progressivamente dal 4 maggio prossimo.