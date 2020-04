Alef: per gli uomini con stile: La borsa da uomo sta acquisendo sempre di più terreno fertile nel panorama del fashion system targato Made in Italy

Spread the love











La borsa da uomo sta acquisendo sempre di più terreno fertile nel panorama del fashion system targato Made in Italy. Il motivo di tutto ciò risiede nel fatto che l’uomo italiano si sta avvicinando sempre di più al modello di uomo internazionale, sempre attento al dettaglio seppure immerso in uno stile di vita scandito dai ritmi frenetici. Nasce così l’esigenza di portare con sé tutto il necessario per affrontare lunghe giornate… e cosa c’è di meglio di un borsello, di uno zaino o di alcune delle borse più belle di Alef?

Alef, oltre alle classiche borse da donna, nelle sue collezioni mostra le varianti da uomo, senza mai rinunciare all’attenzione ed alla cura nella scelta dei materiali. In particolare l’attenzione è rivolta alla lavorazione artigianale, che conferisce al prodotto unicità!

La Man Collection realizza modelli in nappa, pelle martellata e introduce per la prima volta il nylon per soddisfare differenti occasioni d’uso e personalità.

DOLLARO è la linea adatta all’urban traveller. La matericità della pelle a grana sottolinea la preziosità e diventa elemento distintivo.

I colori pastello a tinta piena di ispirazione city jungle: verde militare, blu cina e grigio conferiscono alle versioni back pack, shopping bag, 48 ore e 24 ore, document holder e small bag, uno stile dal forte carattere.

JOY con il suo maxi zaino, rappresenta al meglio la tradizione manufatturiera toscana.

La nappa classica applicata alle nuove forme, diventa moderna ed alla gamma cromatica si aggiunge l’arancione, l’arancio e il blu elettrico dando vita ad accessori che catturano l’attenzione.

NYLON è la novità. Il nylon abbinato alla pelle propone una variante più easy adatta per chi è attento alla moda e alla qualità, ma preferisce lo stile più sportivo.

I colori rimangono il verde, il nero, l’arancio ed il blu elettrico.

Gabriella Chiarappa