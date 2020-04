Urbani Tartufi celebra il secondo anniversario dall’apertura a dell’Urbani Truffle Bar & Restaurant di Bangkok

Spread the love











Sono oramai trascorsi oltre 2 anni dalla aperture dell’Urbani Truffle Bar & Restaurant a Bangkok , durante tale periodi il ristorante ha ottenuto moltissimi riconoscimenti quale Best Italian Restaurant , Best Dining Bangkok , Best Thailand Tatler oltre che ad oggi dopo due anni conserva ancora 5 Stars in Tripadvisor.

Queste erano le parole che la famiglia Urbani citava con soddisfazione e meraviglia del locale realizzato ” Urbani Tartufi continua a sorprendere e ad essere un grande testimonial dell’Italia in uno scenario d’eccezione: al 39 piano di uno dei palazzi più belli di Bangkok, il Sathorn, l’Urbani Truffle Bar & Restaurant racconta tutta la storia della famiglia che ha fatto del tartufo la propria missione di vita. Il layout degli interni è stato interamente dettato dagli Urbani mentre è grazie a Roberto Ugolini se la realizzazione ha superato ogni aspettativa.”

Oggi purtroppo al COVIS19 le cose oltre essere in standby , non si immagina bene quello che sarà il cambiamento nel futuro , al momento puer essendo chiuso ai clienti per ordine Governativo fino al 31 Maggio 2020 , ove non dovessero esserci , nuove comunicazioni, Urbani Truffle Bar & Restaurant , continua la propria attività provvedendo ai clienti che desiderano ricevere il nostro menù , alla consegna ai propri indirizzi a mezzo di società specializzate alle consegne del food. gli indirizzi ed email sono come da sito così come il numero di telefono. http://www.trufflebar.com info@urbanithailand.com tel. 022331990.

Milano 26 Aprile 2020