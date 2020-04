Truffleat, la boutique di qualità per i ristoratori nel Mondo che amano il tartufo ed altro.

Spread the love











Milano 26 Aprile 2020

Truffleat con Roberto Ugolini, grazie all’accordo siglato con Roberto Rinaldini della Rinaldinipastry di Rimini, saranno prodotti i Macarons al tartufo ed esportati in tutto il Mondo.

Il prodotto realizzato fresco con il tartufo della Urbani Tartufi di Scheggino (PG) , viene abbattuto in IQF , e puo essere conservato per 18 mesi , dal momento che si vogliono utilizzare sono necessari solamente 15 minuti prima , per essere tolti dal congelatore , dopodiché si possono conservare per 7 giorni nel frigorifero.

Questo tipo di utilizzo permette di avere sempre il prodotto fresco e non doverlo scongelare in un solo momento ma quando si vuole mangiare oppure esporre per essere venduto.

Rinaldini Patry creazione del Maestro Roberto solo due note per presentarlo:

“IL PIU GRANDE PASTICCERE”. Il PGP roby 276×300 – Roberto Rinaldini

È ideatore, organizzatore e consulente per il SIGEP di Rimini

Salone internazionale della Gelateria, Pasticceria e panificazioni Artigianali e Caffè dei seguenti concorsi dei quali è anche presidente:

Juniores Pastry World Cup Campionato mondiale per giovani pasticceri under 23

The Pastry Queen, Campionato mondiale di pasticceria femminile

The Star of Sugar Campionato internazionale dell’arte dello zucchero

The Star of Chocolate Concorso internazionale di Cioccolateria.

Urbani Tartufi

DAL 1852 URBANI SI DEDICA AL MONDO DEL TARTUFO ARRIVANDO, GRAZIE AL LAVORO DI UOMINI E DONNE, AD ESSERE OGGI UN PUNTO DI RIFERIMENTO MONDIALE.

Truffleat.com società con esperienza oltre decennale nella importazione ed esportazione di prodotti per Horeca, Retail e GDO , consente ad ognuno di disporre delle migliori marche ed anche di realizzare dei prodotti esclusivi al Tartufo.

info@truffleat.com http://www.truffleat.com