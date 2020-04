Roberto Ugolini: L’Italia la città più bella di sempre proteggiamola io ho una idea che farà parte il mondo

Spread the love











La più bella città al Mondo proteggiamola io ho una idea che ora dico e poi farà parte di una delle cose da proporre sul nostro movimento su come riorganizzare questo paese.

L’Italia deve e dico deve avere e pensare a 60.000.000 di turisti annui che vengono a godere le nostre meraviglie , food , monumenti, mare, moda e cultura.

Per fare questo io proporrò di spostare la capitale da Roma a Opera tra Milano e Malpensa , quella sarà la capitale politica come c’è in America Washington e non New York, Chiamberra e non Sydney, Brasilia e non Rio de Janeiro. Berna e non Zurigo. Ankara e non Instambul, ed altro.

In Thailandia la capitale si è spostata 4 volte prima di diventare Bangkok .

Spostando la capitale si avranno 1.000.000 di posti letto per ricevere i turisti.

Anche il carcere Regina Coeli deve andare fuori e si nuovo un bel hotel a trastevere .

Senza dilungarmi via Roma Capitale e lo asserisco pur essendo nato A Roma dove ora vivo.

Seguiranno tante idee per veder questo paese magnifico tante che per incassare 40 miliardi di euro basterebbe fare un visa di ingresso Ai turisti con fanno gli americani ed allora si incasserebbero dagli stranieri e noi dagli italiani cosine ora fanno.25 euro immigrant visa.

Poi ne dirò di idee ne ho per 5 giorni di meeting.

Grazie Roberto Ugolini