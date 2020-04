Orgoglio del Made in Italy Urbani Trufflebar conquista Top 25 Restaurants

Spread the love











E’ con molto orgoglio che riportiamo di un successo ottenuto dopo poco piu di 2 anni dalla apertura che il TRUFFLEBAR URBANI TARTUFI , ha conquistato uno dei riconoscimenti più ambiti TOP 25 Restaurants .

Il concetto fortemente voluto falla famiglia Urbani che con Roberto Ugolini hanno realizzato il primo ristorante fine dining per gli amanti del tartufo , che rappresenterà il primo Truffles Concept per poi essere replicato in altre città’ in diversi paesi nel Mondo.

Il locale è frequentato da una ampia clientela proveniente da tutto il mondo che amano il tartufo e non , poiché il menu per una buona parte circa il 60% , offre piatti con il tartufo ed il restante 40% per vegetariani e non amanti del tartufo.

http://www.trufflebar.com info@trufflebar.com