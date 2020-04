Quando costa sponsorizzare una influencer? come calcolare il suo valore?

Spread the love











Ti chiedi quali sono i tassi dell’influencer di Instagram ? Quanto costa il marketing dell’influencer di Instagram? Quanto dovresti pagare un influencer? Per la maggior parte delle persone questo è ancora un territorio sconosciuto. In realtà non esiste una formula fissa per determinare quanto dovresti pagare a un influencer. Anche i costi di una campagna sono molto diversi, perché dipende da come è organizzata la campagna.

Tariffe: quanto addebitano gli influenzatori di Instagram?

Ti chiedi cosa fanno pagare gli influenzatori di Instagram? Quanto costa il marketing dell’influencer di Instagram ? Quanto dovresti pagare a un’agenzia di influencer ? Per la maggior parte delle persone questo è ancora un territorio sconosciuto. In realtà non esiste una formula fissa per determinare quanto dovresti pagare a un influencer. Anche i costi di una campagna sono molto diversi, perché dipende da come è organizzata la campagna.

Numero di follower 25-50K follower 50–100K follower 100-250.000 follower 250 K – 1 milione di follower 1 milione di follower Tassi dell’influencer di Instagram $ 800- $ 1500 $ 1500- $ 2000 $ 2000- $ 6000 $ 6000- $ 10.000 $ 10.000 +

Quanto costano gli scatti su Instagram?

Il metodo di shoutout funziona come segue, per prima cosa non stiamo parlando del solito metodo di shoutout in cui due influencer Instagrammer di uguale dimensione si chiamano a vicenda nella loro storia (anche questo è un buon metodo, ma ne parleremo di più un’altra volta) . Il metodo di cui stiamo parlando è una campagna di shoutout mirata (a pagamento). Ciò significa: promuovere il tuo profilo attraverso pagine grandi e importanti nel tuo settore. Sembra facile, ma ci sono alcuni aspetti che dovresti tenere a mente: trovare le pagine giuste, fare una foto promozionale o un video (ancora migliore) della tua pagina e infine la tua pagina deve essere abbastanza attraente.

Come puoi vedere, gli acquisti di influencer sono molto più economici dei post di Instagram, la ragione è che gli shoutout vengono spesso rimossi dall’account nel prossimo futuro.

Numero di follower 100-500K follower Seguaci da 500K-1M 1 milione di follower Costi di acquisto di Instagram $ 250 $ 1.000 $ 1500

Sia il costo dell’influencer di Instagram che le tariffe per gli shoutout sono medie, le tariffe effettive potrebbero differire. A volte le differenze sono grandi perché, ad esempio, il tasso di coinvolgimento di un determinato influencer è migliore dell’altro, questo aumenta il valore di un determinato influencer di Instagram e quindi il tasso.

Altri esempi di partnership con l’influencer di Instagram

Quindi, abbiamo discusso di post di Instagram e di scatti di Instagram, ma naturalmente questi non sono gli unici due esempi di partnership di influencer di Instagram disponibili. Quando un marchio decide di iniziare con il marketing degli influencer, devono pensare alla strategia di marketing degli influencer e alle corrispondenti tattiche della campagna che funzioneranno meglio per loro. Probabilmente ti chiedi quali tipi ci siano, motivo per cui ne abbiamo messi insieme alcuni per te.

giveaways

Hai mai partecipato a un Giveaway su Instagram? Probabilmente sì. Questi tipi di campagne sono spesso a breve termine e molto popolari in quanto sono semplici da impostare e apportano valore sia all’influencer che al marchio. Il marchio offre all’influencer qualcosa di carino da offrire ai suoi seguaci, mentre gli influencer forniscono al marchio una maggiore consapevolezza del marchio e probabilmente conducono anche a seconda del modo in cui è organizzato l’omaggio.

acquisizioni

Ora che i marchi hanno più fiducia ed esperienza con gli influenzatori di Instagram, le acquisizioni stanno diventando più popolari. Con un’acquisizione un marchio offre a un influencer il pieno accesso ai propri canali di social media in modo che l’influencer sia in grado di curare i contenuti del proprio marchio per un periodo di tempo concordato.

Marketing di affiliazione

Se lavori nel marketing, probabilmente hai sentito parlare del marketing di affiliazione, potresti anche avere esperienza con il marketing di affiliazione. Il marketing di affiliazione si affida ai partner (in questo caso influenzatori) per promuovere il prodotto o il servizio di un marchio. Quando un acquisto viene avviato dall’influencer, l’influencer riceve una commissione o verrà pagato secondo l’accordo. Per i marchi, il vantaggio di questo tipo di marketing dell’influencer è che l’influencer viene pagato per realizzare una vendita effettiva. Questo incoraggia un influencer a pubblicare con entusiasmo il tuo marchio.

Contenuti sponsorizzati

Alcuni marchi hanno già un sacco di fantastici contenuti disponibili che devono solo essere esposti a un pubblico. Collaborare con un influencer potrebbe essere una buona idea. Se sei un marchio che non ha molti contenuti disponibili, puoi collaborare con un influencer di Instagram per creare e pubblicare contenuti per il tuo marchio.

Regali <3

Potresti conoscere questo tipo di influencer marketing come seeding di prodotti. Invia il tuo prodotto a uno o più influenzatori e speri solo che l’influencer pubblichi qualcosa (positivo) a riguardo. Alcuni micro-influenzatori sono ancora super entusiasti quando ricevono prodotti gratuiti, che ti danno una grande visibilità a basso costo. Sfortunatamente, la maggior parte degli influenzatori con un seguito più grande si aspettano il prodotto gratuito + un costo aggiuntivo. Se vuoi anche aumentare le vendite e non stai solo cercando la consapevolezza del marchio, puoi aggiungere un codice promozionale al regalo in modo che l’influencer possa offrire al tuo prodotto uno sconto sul loro seguito.

Post di blog sponsorizzato

Molti potenziali clienti sono alla ricerca di informazioni online prima di effettuare un acquisto effettivo. Dove i blog sono percepiti come una fonte affidabile di informazioni. Non c’è da stupirsi, i marchi non si stanno solo concentrando sugli influenzatori di Instagram, ma cercano anche i blogger per raggiungere il loro pubblico di destinazione. Con post di blog sponsorizzati, i marchi pagano gli influenzatori per scrivere un articolo sul loro prodotto o servizio.

È possibile fare una distinzione tra due tipi di blog sponsorizzati. Uno è un post dedicato al tuo marchio, il tipo di post / articolo del blog parla solo del tuo marchio. L’altro tipo è un post di blog in cui il tuo marchio è menzionato in post di blog con altri prodotti o servizi simili.

Entrambi i tipi migliorano la tua visibilità, ma uno in più dell’altro.

Blog degli ospiti

Mentre i post sui blog sponsorizzati sono scritti dagli stessi influenzatori, i post sul blog degli ospiti sono scritti dal marchio. Trova uno o più influenzatori nel tuo settore che sono aperti a pubblicare il tuo articolo sul loro blog. Un’altra opzione non è quella di cercare blog ma di siti Web in generale che pubblicano articoli relativi al proprio settore. I blog degli ospiti generalmente aumentano la tua credibilità, la tua autorità e visibilità.

Ambasciatore del marchio

Tutti i tipi di marketing per influencer sopra indicati sono adatti anche per campagne di marketing per influencer a breve termine. Gli ambasciatori non lo sono assolutamente, questa è una cosa certa. Con gli ambasciatori del marchio stiamo parlando di un livello completamente nuovo di marketing influencer. Gli ambasciatori del marchio di solito sono già entusiasti del tuo prodotto, l’unica cosa che tu stesso è continuare a condividere immagini, video, post, articoli sul tuo prodotto per un periodo di tempo più lungo. In questo modo diventano uno dei volti del tuo marchio. Per questo motivo, assicurati di scegliere quello giusto 😉

Fattori di prezzo dell’influencer di Instagram

Sebbene sia difficile dare una risposta concreta a queste domande, ci sono una serie di linee guida che vengono utilizzate da molti marketer, agenzie e influenzatori. In questo blog discutiamo di diversi fattori che influenzano i costi del marketing degli influencer.

Esistono numerosi fattori che in realtà influenzano sempre i costi di una campagna di influenza. Se capisci bene questi fattori e sai come ti influenzano, è più facile calcolare un prezzo per una campagna Instagram. Iniziamo!

Instagram o altre piattaforme di social media?

Le piattaforme di social media che distribuisci hanno un’influenza notevole sui costi della campagna. I costi per gli influenzatori differiscono enormemente per piattaforma. Ad esempio, in genere costa meno usare influencer su Instagram rispetto a YouTube.

Instagram viene spesso utilizzato per il marketing degli influencer, seguito da YouTube e SnapChat. Facebook e Twitter sono usati un po ‘meno spesso; lo stesso vale per una piattaforma come Pinterest. Ma, naturalmente, è possibile utilizzare una piattaforma che non viene utilizzata così tanto per il marketing degli influencer.

Seguaci

Un passo indietro, quando si parla di pubblicità online, la portata potenziale di un canale pubblicitario è spesso un fattore importante per i marchi per determinare quanti soldi vogliono spendere per una campagna pubblicitaria. Quando si confronta questo con il marketing di influencer, è generalmente lo stesso: raggiungere. Gli influencer osservano il loro numero di follower quando determinano un prezzo equo.

Più follower ha un influencer su Instagram, maggiore è la possibilità di raggiungere.

Sebbene la portata di un influencer sia spesso utilizzata come punto di partenza, questo non è l’unico fattore che influenza la carica di un influencer. Al giorno d’oggi, i marchi sanno che è abbastanza facile acquistare follower falsi per aumentare il numero di follower e chiedere un importo maggiore. È quindi consigliabile prendere in considerazione diversi fattori come Mi piace, commenti e condivisioni.

Impegno

L’impegno dell’influencer è uno degli altri fattori che possono essere considerati oltre al numero di follower. L’impegno è il numero di Mi piace, commenti e condivisioni sommati in un solo post. Se gli influenzatori hanno un alto impegno in media, ciò significa che i loro follower sono molto coinvolti, il che avrà sicuramente un’influenza positiva su una campagna.

Il prodotto

Il tipo di prodotto o marchio che si desidera promuovere può anche influenzare i costi di una campagna. Ad esempio, in genere costa di più usare un influencer per, ad esempio, promuovere un’auto sportiva piuttosto che promuovere un succo di frutta.

Campagna

Infine, anche la dimensione della campagna ha un impatto notevole sui costi. Ci sono un certo numero di cose che giocano un ruolo qui, incluso il numero e il tipo di contenuto che l’influencer deve pubblicare.

Come puoi vedere, non ci sono “regole” fisse per quanti influenzatori di Instagram vengono pagati, ci sono linee guida che molti marketer guardano.

In un articolo di Digiday vengono fornite linee guida per i costi degli influenzatori su piattaforme diverse. Anche se non puoi mai dare per scontato che sia una buona indicazione. Tieni presente che queste cifre si basano sui dati di influencer e società statunitensi e che ciò non è completamente lo stesso nei Paesi Bassi.

I 5 migliori influenzatori Instagram più pagati

Con la crescita infinita di Instagrams, il 2019 ha visto finora la quantità record di denaro per i post di Instagram a pagamento.

Ciò non dovrebbe sorprendere poiché la maggior parte degli utenti di Instagram afferma di conoscere nuovi prodotti e servizi tramite Instagram.

Ma quali sono questi numeri? E chi sono gli influenzatori Instagram più pagati al momento?

1. Celebrità Instagram più pagate: Kylie Jenner

L’imprenditrice dello spettacolo Kylie Jenner riceve oltre 1 milione di dollari per post sponsorizzato sul suo Instagram, rendendola l’influencer più pagata su Instagram. Ciò è evidente dalla Rich List di Instagram compilata da Hopper HQ.

2. Ariane Grande (influencer e star della musica Top40)

Jenner è seguita dalla cantante Ariana Grande, che può fatturare poco meno di $ 1 milione per posto sponsorizzato.

3. Cristiano Ronaldo (influencer e leggenda del calcio)

Anche il famoso calciatore Cristiano Ronaldo sta andando bene con circa $ 975.000 per posta.

4. Kim Kardashian (influencer e celebrità di Instagram)

Il numero quattro della lista è Kim Kardashian, che fa pagare $ 975.000 per posta.

5. Selena Gomez (influencer e star della musica Top40)

Per molto tempo, Selena Gomez è stata la celebrità più popolare su Instagram. Ma non più, con la crescente popolarità dei Kardashian e di altre sensazioni pop, è caduta al quinto posto su influencer più pagati su Instagram. Può “solo” addebitare $ 886.000 per posta.

Prezzi dell’influencer e preventivo GRATUITO

Anche se il ROI di ogni campagna di marketing di influencer è diverso, molti studi hanno scoperto che per ogni dollaro speso per il marketing di influencer, in cambio si guadagna una media da $ 6 a $ 7. Ecco perché il marketing di Instagram e influencer continua a crescere. Pronto per iniziare?

Invia il modulo in basso, raccontaci qualcosa in più sulla tua attività e ti contatteremo a breve. Qual è il tuo budget? Tieni presente che non lavoriamo con budget inferiori a $ 25.000.