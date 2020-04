Il talento dell’artista Bahram Picaso vuole incontrare lo sceicco Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, il Principe di Dubai

Spread the love











Sappiamo che sei artista e grande talento, ma chi è Bahram. picaso nella sua vita? è il tuo nome d’arte? Puoi descrivere nel piccolo mondo la tua figura?

Picasso è il mio ideale artistico nella mia vita e deriva dal fatto che ho avuto un incontro molto accidentale con il signor Carlos Queiroz, (ex allenatore della squadra nazionale di calcio iraniana) e in quel momento ho disegnato la natura della mia mente, dedicata a lui in seguito, decise di assegnare questo titolo (Picasso).

Da dove vieni e qual è il tuo sogno?

Vengo dall’Iran. Appartengo alla natura e in qualsiasi parte del mondo potrebbe essere la mia casa, nella mia città ideale, nei miei sogni l’arte è preziosa e le persone sono libere di esprimersi con le loro arti, quando arrivo lì voglio aiutare i miei amici che sono in limitazione e aiutarli a sbarazzarsi di queste limitazioni e fornire situazioni di scommessa per se stessi.



Abbiamo visto i tuoi dipinti sul Principe di Dubai , pensiamo che questo lavoro sia un grande capolavoro, perché prendi ispirazione da questa grande persona come Hamdan bin Muhammad Al Al Maktoum ?

Un giorno ho visto una sua foto e, esaminando la sua strada, ho scoperto che il suo modo di vivere mi sembra strano, e l’ho seguito, e quando ho visto il suo stile di vita libero e le sue attività umanitarie, ho deciso di seguire lui ha iniziato così a disegnarlo ed è diventato il mio modello di riferimento nella mia vita, l’ho disegnato su carta con le mie manine, ho dipinto la sua foto così penso che sia con me per sempre.

La manager Debora Cattoni ti ha trovato su Instagram e sarai al suo prossimo evento a Dubai?

La signora Debora Cattoni ha una devozione speciale per me, ed è l’angelo che è venuto nella mia vita per rendere le difficoltà della mia strada facili per me, non dimentico mai la sua gentilezza e il suo dolce cuore. So che avrà tutto nella sua vita a causa del suo cuore gentile.

Se c’è un invito, sono anche ansioso di incontrare persone fantastiche lì.

Vogliamo vedere la tua mostra a Dubai perché pensiamo che tu possa fare qualcosa di eccezionale, vuoi rappresentare il tuo paese?

Prima di tutto, dovrei ringraziarti di osservarmi e di intervistarmi.

Per quanto riguarda l’introduzione del mio paese, la mia risposta è no, il paese in cui vivo è ben noto, ma i talenti che vivono in questo paese sono anonimi …

Raccontaci del tuo desiderio di disegnare, come nasce questa passione ?! e quando disegni cosa provi?

Ho menzionato il mio desiderio più importante nella prima domanda, ma la cosa più importante per me è vivere bene in una società libera e organizzare una grande mostra d’arte internazionale, con le entrate di questa mostra posso aiutare tutti i bambini orfani disabili in tutto il mondo dei miei sentimenti, mentre dipingo. Le difficoltà della mia vita e quando i cattivi pensieri mi invadono, mi allontano da loro dipingendo e mi fa rilassare.

Nulla è impossibile è la tua mente, ne siamo certi e pensiamo che tu sia qui da Dio, per farci sognare.

Indubbiamente, Dio è sempre stato ed è il mio grande aiuto e la fonte di tutti questi eventi dentro di me.

In tutto il mondo e tutto ciò che contiene è un fulgore della presenza di Dio.

Sappiamo che credi molto in Dio, dove trovi tutta questa forza? Sei un esempio vivente.

Come ho detto, sì, credo molto nel mio Dio, questa convinzione mi ha dato potere sin da quando ero bambino, e dopo anni ottengo, sempre più potere di questo fascino cresce.

Quanti anni hai?

Ho 18 anni.

Che piano hai in mente e qual è la tua frase preferita? Il motto della vita? Stile?

Nei progressi della vita dovremmo combattere e sforzarci di fare del nostro meglio, credo che se non lo facciamo gli altri lo farebbero, staremo lontani dal raggiungere i nostri obiettivi.

Grazie per questa intervista

Debora Cattoni