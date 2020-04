Spread the love











I leader dell’Ue hanno incaricato la Commissione europea di presentare la sua proposta sul Recovery Fund legato al bilancio Ue entro il 6 maggio. E’ quanto emerge al termine del Vertice Ue ma restano distanti le posizioni dei leader europei. Angela Merkel ha espresso disaccordo su come finanziare il Recovery Fund, “se con sussidi o prestiti”, ha detto, ma una cosa è chiara, e cioè che il fondo sarà collegata al prossimo bilancio europeo per i prossimi sette anni.

“Questo – ha sottolineato la cancelliera tedesca significa per la Germania che noi dobbiamo essere disponibili a contributi di bilancio più alti di quanto avevamo messo in conto nell’ultima trattativa. La cancelliera ha sottolineato che questo “è giusto”. Mes, Sure e Bei operativi da giugno e ora ok al principio del Recovery Fund ‘urgente’, come aveva chiesto l’Italia, anche se con tutti i dettagli ancora da definire a cui lavorerà la Commissione nelle prossime settimane.