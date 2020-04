Milano senza freni i contagi sono arrivati a 17 mila: più 480 nelle ultime 24 ore

Spread the love











Il mistero di una Milano che non sembra voler guarire e che negli ultimi giorni ha visto tornare a viaggiare a ritmo sostenuto i contagi sembra intrecciarsi al dramma delle Rsa. Perché alla fine quello che i bollettini stanno fotografando è soprattutto il risultato dei tamponi fatti nelle case di riposo e ai malati sommersi. A Milano e provincia, ormai, i contagi sono arrivati a 17 mila: più 480 nelle ultime 24 ore, il 40 per cento di tutti quelli certificati in Lombardia. Di questi, 7.116 sono in città: più 161 ieri, più 246 il giorno prima. Possibile in una città in quarantena? Perché un nemico che ha allentato l’assedio ai pronto soccorso continua a infiltrarsi in città? Certo, tutto dipende dal numero dei tamponi che vengono fatti e questa è solo una parte, ufficiale, della diffusione del virus. Ma le domande sono inevitabili anche perché i dati di Regione non dicono dove siano stati fatti i test e a chi.

Chi sono i malati? In assenza di risposte ufficiali comunque sollecitate – “Ho chiesto in aula chi siano questi nuovi positivi”, rimarca anche il consigliere regionale del Pd Carlo Borghetti – l’ipotesi è che buona parte dei nuovi positivi registrati a Milano siano legati ai tamponi fatti negli ultimi giorni nelle case di riposo. A confermarlo, seppur in modo indiretto, è il quadro che arriva dagli ospedali, dove la pressione si sta via via abbassando: al Policlinico, al Niguarda, al San Carlo, al San Paolo, la situazione sembra tornata quasi quella pre- virus. I positivi al Covid- 19 continuano a esserci, al Niguarda ad esempio sono il 10 per cento degli accessi al reparto di emergenza. Ma non c’è più l’allarme rosso di qualche settimana fa.