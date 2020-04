Medici di Emergency nell’ospedale da campo di Bergamo: abnegazione assoluta per la sopravvivenza

E così, dopo essere stati decontaminati, i medici si svestono seguendo una procedura rigida. Sulle mani hanno due paia di guanti, uno è attaccato al camice e viene via con questo, poi c’è da togliersi cuffia, maschera e tra ogni passaggio, rigororosamente, bisogna rilavarsi le mani anche se si indossano i guanti, l’ultima cosa che ci si toglie prima di rimettersi la mascherina. Facendo attenzione, anche, a togliere le protezioni con il corpo proteso in avanti, per far sì che eventuali particelle rimaste su camici o maschere cadano sul corpo.