l’indice di contagiosità R0 scende, tra 0,5 e 0,7. Solo un nuovo caso ogni 25 tamponi, mai così basso

Ma continuano ad essere oltre duemilacinquecento i nuovi malati individuati. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 464, i guariti più di tremila. Il 40% dei nuovi contagi in Lombardia: da oggi pubblichiamo anche i dati regione per regione e le variazioni di ogni voce per ogni regione

ROMA – Resta alto il numero delle vittime (464) ma oggi si registra un netto calo del numero di persone positive (-851), nel numero di malati ricoverati (-1.051) e il rapporto tra nuovi casi positivi (ancora 2.646) e tamponi fatti (oltre 66mila) è al minimo da inizio epidemia: solo il 4%.

Sono dati positivi, ad esclusione di quello drammatico delle vittime, che proiettano il paese verso la fase 2, quella dell’allentamento delle restrizioni sugli spostamenti ma in cui diventerà ancora più centrale – visto anche il persistere di un numero ancora nell’ordine delle migliaia di nuovi contagi individuati ogni giorno – il mantenimento di norme come il distanziamento sociale e l’utilizzo delle mascherine , per evitare una recrudescenza del contagio e dei casi più gravi. “La data del 4 maggio non è una data da ‘liberi tutti’, va considerata una gradualità”, ad esempio “c’è un orientamento per gli spostamenti intraregionali, non interregionali”, ha ribadito oggi Franco Locatelli in conferenza stampa.