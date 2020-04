Roberto Troccoli Dottore commercialista e Revisore Legale – Esperto in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, subappalti

Spread the love











Dottore commercialista e Revisore Legale – Esperto in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, subappalti e

subcontratti non soggetti ad autorizzazione, riserve, valutazioni di offerte anomale e contenzioso amministrativo in materia di appalti – E’ specializzato in fiscalità internazionale, utilizzo di strutture societarie di altre legislazioni, contabilità aziendale e di controllo di gestione economica e finanziaria – Collabora, in qualità di perito, custode giudiziario e consulente tecnico, con vari Tribunali civili e penali – Ha ricoperto il ruolo di Amministratore Giudiziario dei beni ed aziende sottoposti a sequestro giudiziario.

Curriculum vitae

Nel 1990, si è laureato in Economica e Commercio con il massimo dei voti cum laude nel 1990 presso l’Università L.U.I.S.S. di Roma discutendo una tesi sui “Sistemi reticolari ed i modelli gravitazionali per le decisioni economiche”

Nel 2002 ha conseguito, presso la SCUOLA SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, un Master in Diritto Amministrativo con il massimo dei voti.

Iscritto all’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI dal 1991

Iscritto al REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI dal 1995

Iscritto nell’ELENCO DEGLI ESPERTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER L’ASSISTENZA TECNICA A BENEFICIO DEI PAESI DEL TERZO MONDO nel 1998 (Concorso n°97/C-342-A/01)

Iscritto nell’ALBO DEI PERITI DELLA CAMERA ARBITRALE ISTITUITA PRESSO L’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI nel 2001

Note

Relatore a numerosi convegni e corsi di formazione in materia in materia di appalti pubblici.

Autore di numerosi articoli pubblicati dalla Rivista Le Strade, Appalti & Contratti, Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, Espropri online, Quarry & Construction e il Sole 24Ore tra i quali:

– Il giusto valore della concessione (ammortamenti finanziari, il calcolo per le autostrade)

– L’espropriazione per pubblica utilità – oltre il testo unico

– Il divieto di cessione del contratto di appalto

– Esproprio ed occupazione temporanea: una questione aperta.

– Imprese, appalti e qualità.

– Concessioni ed ammortamenti finanziari.

– Occupazione senza titolo di un bene per interesse pubblico

– Testo unico o articolo unico?

– I debiti verso il fondo centrale di garanzia.

– Concessionarie autostradali e 31bis

– Il ruolo sociale delle concessionarie autostradali

– Testo unico: quali prospettive?

– Il caso del passante di mestre (accordo sugli espropri)

– Appalti, turbativa d’asta e collegamento tra imprese

– Subappalto “semifreddo”

– Appalti ed intermediari finanziari.

– Appalti per indagini geognostiche e prove di laboratorio

– Appalti servizi di ingegneria

– Avvalimento o avvilimento?

– Furbetti del cantierino

– I prezzi del subappalto

– Subappalto anomalo e turbativa d’asta

– Pec a pena di esclusione? illegittimo

– Requiem per il contratto aperto

– Subappalto e costo del personale

– Subappalti, noli a caldo e a freddo, fornitura con posa in opera… ovvero, la confusione tutta italiana che consente di aggirare “legalmente”, in nome della libera iniziativa economica prevista dalla carta costituzionale, il divieto di cessione del contratto di appalto appalti, turbativa d’asta e collegamento tra imprese

– Indagini geognostiche e prove geotecniche di laboratorio: servizi o lavori?

– Appalti e collegamento sostanziale tra concorrenti

– Avvalimento o avvilimento ?

– Subappalto, lavorazioni e prezzi unitari

– Subappalto anomalo e turbativa d’asta

– Subappalto e costo del personale

– Requiem per il contratto aperto

— Subappalto ergo sum

– Art.82, c. 3bis: una norma per non fare nel decreto del fare

– Un inadempimento è per sempre

– La cauzione “blocca italia”

– La cauzione “blocca italia” (secondo tempo)

– Soccorso istruttorio. se lo conosci lo eviti

Partners

1) IN.CO. Ingegneri Consulenti Spa – Viale Parioli, 101 (00197) Roma

2) Studio Gargani & Associati – Via Nicolò Tartaglia, 11 (00197) Roma

Risultati

PRINCIPALI SOCIETÀ IN CUI HA RICOPERTO O RICOPRE L’ATTIVITÀ DI SINDACO EFFETTIVO:

SOCIETÀ AUTOSTRADE VALDOSTANE SPA

AUTOSTRADA TORINO IVREA VALLE D’AOSTA SPA

SPA PER L’AUTOSTRADA SERRAVALLE MILANO PONTE CHIASSO

AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA

TANGENZIALE DI NAPOLI SPA

AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA