MILANO, 22 APR – Aldo Giovanni e Giacomo vogliono tenere compagnia al loro pubblico durante le settimane di emergenza sanitaria per coronavirus, trasmettendo in streaming tutti i loro spettacoli teatrali in versione integrale sul loro canale ufficiale YouTube, per sette giorni ciascuno.

Il primo è stato The Best of Aldo Giovanni e Giacomo disponibile da giovedì 16 aprile alle 21, visibile fino alla mezzanotte di oggi, mentre da domani alle 21 sarà disponibile Ammutta Muddica