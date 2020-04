Spread the love











Sale a 183.957 casi il totale dei malati colpiti da coronavirus in Italia, un aumento di 2.729 unità rispetto a ieri (quando erano state 2.256), ma con molti più tamponi eseguiti, 52.126 contro i 41.483 di ieri.

Sono i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino delle 18. I guariti oggi sono praticamente tanti quanti i nuovi casi, 2.723, record di sempre (ieri 1.822), che portano così il totale a 51.600. Il numero dei decessi torna a salire, 534 oggi contro i 454 di ieri, e salgono in tutto a 24.648. Il numero dei malati attuali per il secondo giorno di fila vira in negativo: ieri di 20, oggi addirittura di 528, soprattutto per effetto del boom dei guariti.

In tutto sono 107.709. Si conferma il trend in calo sui ricoveri: oggi -772 in regime ordinario (in tutto scendono a 24.134) e -102 in terapia intensiva (2.471 totali), mentre le persone in isolamento domiciliare sono 81.104. I tamponi effettuati ieri sono stati 52.126 per un totale di 1,45 milioni da inizio epidemia. Dall’inizio dell’emergenza coronavirus “non è mai stato così alto il numero di dimessi e guariti”. Lo sottolinea la Protezione Civile in una nota stampa riassuntiva dei dati odierni. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 33.978 in Lombardia, 13.244 in Emilia-Romagna, 14.811 in Piemonte, 10.077 in Veneto, 6.622 in Toscana, 3.463 in Liguria, 3.218 nelle Marche, 4.402 nel Lazio, 2.946 in Campania, 1.909 nella Provincia autonoma di Trento, 2.812 in Puglia, 1.322 in Friuli Venezia Giulia, 2.259 in Sicilia, 2.067 in Abruzzo, 1.536 nella Provincia autonoma di Bolzano, 407 in Umbria, 837 in Sardegna, 819 in Calabria, 522 in Valle d’Aosta, 245 in Basilicata e 213 in Molise.