Per sapere di più su Beatrice Bonfanti, vita privata, shooting di successo e molto altro

Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori?

Ho 25 anni , da 7 anni lavoro nel mondo della moda. Prima lavoravo in discoteca, poi ho smesso. Adesso lavoro come modella, per shooting e showroom, ma anche come hostess negli eventi e nel motorsport. Attualmente sto studiando alla Statale di Milano scienze umanistiche per la comunicazione, tv , radio e giornalismo. Sono apparsa qualche volta in tv . Ho preso parte come ospite ad alcuni programmi sportivi , ho partecipato a “guess my age”,sono stata protagonista in “take me out 2019 la rivincita delle single” , e ho partecipato come ballerina a qualche scena nella nuova fiction “Made in Italy” che prossimamente andrà in onda su canale 5. Quest’estate ho intrapreso un percorso radio, come speaker a Radio Milan Inter tv . Ho realizzato alcune videoclip musicali. L’ultima è stata per Gianni Drudi con la sua nuova hit “Tolo Tolo”.

Artisticamente, qual è la modella a cui vorresti somigliare?

Non ho una modella in particolare a cui aspiro . Ammiro molto le modelle che riescono a posare il nudo e glamour senza mai sfociare nel volgare. Trovo che la modella deve sempre dare un idea di eleganza e raffinatezza , qualsiasi abito indossi e anche il nulla . Ammiro molto questo genere di modelle. Quelle che lasciano il segno con i proprio scatti, ma non ostentano e cadono nel volgare.



Puoi dirci a cosa stai lavorando adesso?

Ho vari progetti con fotografi che trattano glamour , che purtroppo per ora sono fermi e non vedo l’ora di realizzare. Appena ripartiranno gli eventi, le fiere e il motosport mi troverete sicuramente li. E soprattutto voglio consolidare la mia carriera in Tv e ce la metterò tutta per prendere parte a progetti più ambiziosi in questo ambito.



COME sei nella vita privata?

Nella vita privata così come sul lavoro sono un uragano . Ho sempre voglia di fare , sempre voglia di viaggiare, di non stare ferma. Sono una persona molto espansiva ma anche impulsiva. Sono amica di tutti e solare.. ho sempre la battuta pronta. Sono molto positiva e cerco di trasmettere la mia forza alle persone a cui voglio bene. Sono anche molto riservata, infatti nei social non compare mai nulla dei miei affetti.

Cosa vorresti che le persone capissero di te?

Innanzitutto vorrei che la gente capisse che noi ragazze immagine e modelle non siamo oggetti, ma persone con una testa ed un cuore. Vorrei che la gente passasse oltre al mio fisico , alle mie foto e anche al mio posare nuda e provasse a conoscermi non solo per la mia immagine ma per ciò che sono realmente.



Quali sono i ricordi della tua infanzia a cui particolarmente sei legata?

Sono molto legata a mia nonna, tutt’ora è qua con me ed a 91 anni è la mia fan numero 1. Di lei ricordo che faceva sempre fatica a tenermi, ero ingestibile , con sempre voglia di fare e mai stare ferma. Allora ad ogni modo , inventava giochi per occupare il tempo intanto che i miei genitori erano al lavoro.

Sei favorevole e contraria alla chirurgia plastica?

Si, sono favorevole alla chirurgia plastica. Per migliorarsi ma non per stravolgersi. Ad alcune persone può aiutare molto ad accettarsi e ad avere più autostima . Io non sono rifatta. E per ora mi amo e mi piaccio così. Ho un buonissimo rapporto con il mio fisico.

Ci sono persone che ti hanno aiutato in momenti difficili?

Sì, la mia migliore amica . Mi ha sempre dato la forza e il sorriso per rialzarmi e per non mollare nessun mio progetto.

Un tuo sogno nel cassetto?

Il mio sogno è laurearmi, e lavorare in Tv e nel mondo dello spettacolo . Ed inoltre essere la persona che ho sempre sognato di essere. “La Beatrice che vorrei”.