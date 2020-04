MERCI MAMAN RICEVE IL PRESTIGIOSO QUEEN’S AWARD PER LA SECONDA VOLTA

Spread the love











Il brand di gioielli personalizzati Merci Maman, ha ottenuto il Queen’s Award per le Imprese 2020 nella categoria del Commercio Internazionale, per la seconda volta.

Merci Maman è stata fondata nel 2007 da Béatrice & Arnaud de Montille nel loro tavolo da cucina di Fulham. La compagnia oggi da lavoro ad un team di 40 persone divise in tre uffici Londra, Parigi e Berlino, che spediscono i loro gioielli in tutto il mondo. Per celebrare, due membri del team prenderanno parte ad un evento reale a Buckingham Palace. Questo è il terzo sigillo di approvazione reale che la compagnia riceve, il primo con la Duchessa di Cambridge che ha indossato una collana Merci Maman nel 2014, e poi ricevendo il Queen’s Award per la prima volta nel 2017.

Il Queen’s Awards per l’Imprese viene dato a tutte le aziende con sede in Gran Bretagna e ad organizzazioni che hanno eccelso nel mercato internazionale, nell’innovazione e nello sviluppo. Sono i più alti riconoscimenti ufficiali per le aziende britanniche e vengono presentati dalla Regina dal 1965.

Merci Maman è onorata di ricevere questo premio per la seconda volta come riconoscimento della sua strategia di crescita, avendo quasi triplicate le vendite all’estero negli ultimi tre anni, che ora consistono nell’oltre il 70% del suo fatturato. Inoltre è anche un riconoscimento della strategia di Responsabilità Sociale d’Impresa dallo stile manageriale innovativo, mixando ambizione, fiducia e umanità e il suo lavoro per lasciare un impatto positive nelle società.

Dopo aver aperto i suoi uffici a Parigi nel 2016 e a Berlino nel 2018, il brand ha anche tradotto il sito in Spagnolo e Italiano per espandersi in più paesi. Il future è luminoso per Merci Maman che pianifica di espandersi ancora di più in Europa.

Il fondatore della compagnia Arnaud de Montille ha detto: “Siamo così onorati di ricevere questo premio e di essere riconosciuti dalla Regina per la nostra Strategia di Commercio Internazionale. Sono così fiero e di avere questo supporto e non vedo l’ora di poter celebrare quest’occasione. Siamo emozionati di ricevere questo riconoscimento per la seconda volta per la nostra continua crescita. In questo momento così difficile, i nostri messaggi di solidarietà e spirito di squadra sono fondamentali.”