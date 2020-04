Fielmann occhiali color pastello per la primavera 2020 nei tempi del coronavirus

Spread the love











Fielmann lancia gli occhiali color pastello per la primavera 2020

La stagione si tinge di colori pastello e di sfumature delicate ma decise. Fielmann, per l’accessorio perfetto per completare ogni look, propone occhiali da sole e da vista con montature e lenti dalle sfumature delicate.

Dal rosa al giallo sono ideali per affrontare la primavera con un tocco di stile.

Fielmann, società tedesca nell’occhialeria all’avanguardia da sempre, ha democratizzato il settore ottico tedesco, rendendo gli occhiali alla moda un accessorio accessibile a tutti. Gli occhiali di design oggi non sono più uno status symbol per pochi. Oggi tutti possiamo indossare occhiali di design e alla moda con Fielmann.

In ogni store sono disponibili più di 2.000 montature, 600 modelli della collezione a tariffa zero, la collezione trend Fielmann, occhiali di grandi marche e designer internazionali. I nostri occhiali donna, uomo e bambino hanno design attraenti e lenti di qualità ottica eccellente, che soddisfano qualsiasi esigenza, offrendo un comfort visivo elevato. A questo si aggiunge, una vasta gamma di occhiali da sole in linea con gli ultimi trend con filtro UV.

Altro trend sono gli occhiali oversize, che per le donne sono un vero sfoggio di eleganza e stile. Ideali per ricreare un look in perfetto stile anni ’70, Fielmann li propone in diverse varianti colore e materiali.

COLLEZIONE MILANO – Il 27esimo store italiano di Fielmann è stato aperto a fine 2019 a corso Vercelli, nel cuore dello shopping del quartiere borghese a ovest del centro città.

Non si poteva certo immaginare la sciagura da Coronavirus che si sarebbe abbattuta sulla regione. Ma vogliamo pensare che la collezione dedicata alla città in occasione dell’opening sia stata un bel modo per rendere omaggio alla città dello stile e del fare.

Una collezione dedicata alla città, pensata per celebrare l’espansione della rete commerciale: CollezioneMILANO celebra la modernità e la vitalità di Milano. Racconta la città degli angoli nascosti, la forza dell’understated e del no logo. È un’esaltazione delle diverse personalità di Milano, delle signore dall’eleganza innata, dello streetstyle più contemporaneo.

Per raccontare il carattere della collezioneMILANO, composta da 7 modelli femminili in acetato (tre vista e quattro sole), sono state selezionate delle digital faces che impersonano l’essenza di Milano. Vere anime locali, icone del panorama digitale. Le protagoniste di Sciuraglam, profilo che immortala la classe innata delle sciure milanesi, indossano occhiali importanti in acetato dal fascino retro. Sul volto di Rockandfiocc, influencer ironica che parla di lifestyle e vita quotidiana, appaiono montature di design, dalle silhouette affilate. Annacarlaesimona, il duo che ha reso il no face la caratteristica principale del loro profilo Instagram, scelgono modelli oversize che coprono il loro volto, esagonali o squadrati impreziositi da mini borchie dorate.

CollezioneMILANO è 100% made in Italy. L’importanza della manifattura italiana viene esaltata da un’effige nascosta all’interno della stanghetta, in cui il marchio Fielmann e le parole made in Italy si uniscono in un unico logo grazie a una preziosa sottolineatura.

In occasione dell’opening di Milano, anche la collezione AB, dedicata allo Chef Alessandro Borghese si espande. Alle tonalità classiche già esistenti, effige dello Chef testimonial Fielmann da inizio 2019, si affiancano giallo, rosa, azzurro, blu, rosso e cristallo. Per la primavera-estate l’acetato diventa vitaminico, per celebrare l’arrivo della bella stagione.

