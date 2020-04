Stefano Pampillonia: Che impatto avrà il Coronavirus sull’economia Retale?

Spread the love











Su un punto sono tutti d’accordo: l’impatto del danno del Coronavirus sull’economia mondiale dipenderà dalla rapidità delle messa in campo delle misure di contenimento del virus e dalla quantità di soldi che verranno destinati per il sostegno dell’economia reale.

Iniziamo dalla Cina.

Le prime indicazioni dell’impatto di COVID-19 sull’economia cinese sono peggiori di quanto inizialmente previsto. I sondaggi sul settore manifatturiero e dei servizi cinesi sono precipitati a livelli record a febbraio, le vendite di automobili hanno registrato un crollo dell’80% e le esportazioni cinesi sono scese del 17,2% a gennaio e febbraio. Secondo il think tank Usa Csis (Center for Strategic and International Studiesle stime della crescita cinese sono state violentemente riviste al ribasso: nel primo trimestre, è atteso un calo del Pil, la prima contrazione da quando la Cina ha iniziato a comunicare i dati trimestrali nel 1992. La ripresa economica della Cina è quindi legata a doppio filo alla ripresa della domanda dei Paesi esteri che dipenderà da quanto rapidamente affronteranno il virus. Stefano Pampillonia

Europa e Giappone.

Europa e Giappone sono probabilmente già in recessione a causa della debole performance del quarto trimestre e della forte dipendenza dagli scambi. Come riferiscono alcuni analisti al Wsj, si attende per il secondo trimestre una contrazione forte.

Nei giorni scorsi però il direttore generale del Fondo monetario internazionale ha dichiarato: “Nel nostro scenario di base attuale, l’economia cinese tornerà alla normalità nel secondo trimestre. Di conseguenza, l’impatto sull’economia mondiale sarebbe relativamente minore e di breve durata. In questo scenario, la crescita del 2020 per la Cina sarebbe del 5,6 per cento. Si tratta di 0,4 punti percentuali in meno rispetto all’aggiornamento Weo di gennaio.

La crescita globale sarebbe inferiore di circa 0,1 punti percentuali“.

IN ITALIA ?

Il Cerved nei giorni scorsi ha analizzato l’impatto del Covid-19 sulle aziende italiane.

Gli scenari ipotizzati sono due.

Il primo indica la fine dell’emergenza a inizio maggio e una ripresa solo a partire dall’anno prossimo. In questa ipotesi il giro d’affari bruciato per le imprese varrà complessivamente mettendo insieme il 2020 e il 2021 275 miliardi di euro.

il secondo caso invece se l’emergenza sanitaria durerà fino a dicembre. L’impatto sarà dell’ordine di una perdita di 641 miliardi, di cui 469 miliardi quest’anno e quasi 172 l’anno prossimo. Ad oggi quelle del Cerved come quelle degli istituti internazionali sono solo stime. La situazione è ancora troppo incerta per poter azzardare previsioni